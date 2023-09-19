В честь талантливого одессита, погибшего на войне, ученикам одного из лицеев Одессы установили именную стипендию

В память о погибшем на российско-украинской войне одесском изобретателе Борисе Чубине, в Одесском лицее «Приморский» установят именную стипендию для талантливых учеников учебного заведения.

В память о погибшем воине сегодня, 19 сентября 2023 года, в 12:00 на здании Одесского лицея «Приморский» (просп. Гагарина, 14) будет установлена ​​памятная доска, сообщает интернет-издание «Интент».

Еще учась в этом учебном заведении, Борис Чубин стал 7-кратным чемпионом Украины по социальным инновациям и выиграл престижные соревнования Малой Академии наук Украины, «Инновационный прорыв», Sage, Intel.

Он разработал устройство iHelp – помощник для слабовидящих, приложение для садоводов и концептуальный проект социальной сети для незрячих людей.

Мать Бориса Татьяна Чубина решила учредить стипендию в честь погибшего сына, которая уже с этого года будет ежегодно вручаться талантливым ученикам лицея.

По словам Татьяны Чубиной, она это делает для поддержки талантливых детей. Это не обязательно должны быть отличники, но это будут дети, которые двигают мир вперед, делая его лучше.

Для меня важно, на собственном примере показать тысячам матерей Украины, которые сегодня прощаются со своими сыновьями, что мы не должны останавливаться и унывать. У каждого из нас есть опыт воспитания и поддержки своего ребенка, и мы должны передать это дальше и помогать другим. Я не могу бороться за наш народ и нашу землю, как это делал мой сын с оружием в руках на передовой, для этого нужно мужество и героизм. Но я могу сделать это по-другому, мотивируя талантливых детей, изменить мир к лучшему.

сообщила Татьяна Чубина.

Борис Чубин окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений с отличием. Подтвердил свою квалификацию в одном из зарубежных университетов. Также стажировался в Берлинском университете им. Гумбольдта. Написал научную работу в Дюссельдорфском университете им. Генрика Гессе. Борис был участником Европейского форума в Брюсселе.

Напомним, что Борис Чубин погиб 30 августа 2023 года, на Авдеевском направлении, защищая украинцев от российских оккупантов.

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Фото с Facebook-страницы Татьяны Чубиной.