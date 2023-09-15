Погибшему морпеху-добровольцу из Одессы просят присвоить звание «Героя Украины»

Сестра погибшего военного Сергея Винницкого создала петицию о присвоении ему звания «Герой Украины». Потому что считает, что каждый защитник с оружием достоин этого высокого звания. Петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов, и сейчас ее должен рассмотреть президент.

Сергей Винницкий родом из Одессы с первых дней полномасштабного вторжения стал с оружием в руках на защиту Украины. Об этом рассказала его сестра Ольга Ананченко коллегам из «Суспільне. Одеса».

Именно она с дочкой и разместила петицию.

Я создала петицию вместе с дочерью, потому что считаю, что все ребята заслуживают столь высокого звания, поскольку они все герои. Особенно, по моему мнению, те, кто пошел защищать Украину в первые дни, —

считает Ольга.

Она вспоминает, что уже 27 февраля 2022 года Сергей был в военкомате. А 1 марта того же года его причислили к 35-й бригаде морской пехоты.

До полномасштабного вторжения он проживал в селе Доброалександровка Одесского района, работал строителем.

Он не служил раньше. После школы окончил училище. Работал строителем – работал в Париже и Венгрии. Он ушел добровольцем. Зная своего брата, я была уверена в том, что он уйдет в первых рядах, —

рассказала сестра погибшего воина.

Сергей Винницкий погиб 27 мая 2022 во время выполнения боевого задания под Херсоном.

По словам Ольги, они попали под артобстрелы. Сергей спас своего товарища, а сам вернулся на позицию, где умер.

Его посмертно наградили орденом «За мужество» III степени.

Полтора месяца Ольга не могла забрать тело брата, потому что там были постоянные обстрелы.

Я ушла с работы, чтобы найти его. Все эти полтора месяца я занималась поисками. Его тело нашли с документами – в бронежилете был паспорт, военный билет, идентификационный код. На ДНК-экспертизу я не подавала, потому что ребята знали, где он погиб. Мы похоронили его 12 июля, прощание прошло в доме офицеров,

делится воспоминаниями Ольга Ананченко.

Ольга говорит, что при жизни ее брат был очень хорошим человеком, всегда помогал другим.

Он очень любил маму. И мать наверняка его любила сильнее, чем меня. Для нее это был очень большой удар, когда она узнала о его гибели. Сергей был очень отзывчивым человеком. То есть, кто бы его ни попросил, даже можно было и не просить, он всегда помогал. Особенно это касалось женщин пожилого возраста, —

вспоминает Ольга брата.

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Фото: “Суспільне. Одеса”.