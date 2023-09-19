У боях за Кліщіївка загинув доброволець із Одеської області

Життя Олега Кравченка із Саратської громади обірвалося поблизу населеного пункту Кліщіївка під Бахмутом. Йому тепер назавжди залишиться 37 років.
Про загибель героя повідомила Саратська селищна рада.
Народився Олег 7 серпня 1986 року у селі Світлодолинське. Закінчив місцеву школу, потім якийсь час працював на АЗС у місті Білгород-Дністровський.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік добровільно пішов захищати Батьківщину.
Рідні, друзі та знайомі завжди відгукувалися про нього як про порядну людину з твердими принципами та безліччю планів на майбутнє. Проте 11 вересня Олег загинув.
Поховали героя учора, 18 вересня, у рідному селі.
Зазначимо, про те, що українські війська звільнили населений пункт Клещеївка на Бахмутському напрямку 18 вересня повідомив голова прес-служби східного угрупування ЗСУ Ілля Євлаш:
«Ми підтверджуємо визволення. Підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, а також об’єднаної штурмової бригади національної поліції «Лють». Кліщівка звільнена, вона українська»
Нагадаємо, якою ціною дається звільнення українських земель:
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