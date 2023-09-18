Двое бойцов одесской бригады теробороны погибли на Херсонщине

Война еще далека от завершения, и Украина продолжает терять своих защитников. Так, защищая свою страну от оккупантов, во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погибли двое бойцов 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы младший сержант Олег Дербенев и сержант Александр Китасюк.

Об этом сообщили побратимы павших воинов на своей странице в Facebook.

Александр Китасюк, уроженец села Носыковка Винницкой области, до войны работал на местном сельскохозяйственном предприятии. В ряды ВСУ вступил в декабре 2022 года. Он был водителем-электриком противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки. Боец погиб 2 сентября в бою у села Никольское Херсонской области. Ему было 50 лет. У погибшего остались жена, дочь и сын.

Олег Дербенев погиб на Херсонском направлении при выполнении боевого задания. Ему было 55 лет.

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Фото Суспiльного и с Facebook-страницы 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса