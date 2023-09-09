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Двое защитников из одной громады в Одесской области вернулись домой «на щите»

Двое защитников из одной громады в Одесской области вернулись домой «на щите»

В последний путь проведут двух защитников, отдавших жизнь за Украину – Дмитрия Ступницкого и Андрея Калина, жителей Ананьевской громады.

Об этом сообщили в Ананьевской городской тергромаде.

Горе в семью Ступницких из Новогеоргиевки пришло 5 сентября 2023 года.

Дмитро Ступницький

Именно в этот день вблизи населенного пункта Пречистовка Волновахского района Донецкой области погиб Дмитрий Ступницкий. Он был военнослужащим самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части ВСУ.

Дмитрия призвали на службу в сентябре 2021 года, во время службы проявлял личное мужество и отвагу. В июне этого года парню исполнился всего 21 год.

Также пришла беда в семью Калиных из Ананьева.

Андрій Калін

Андрей Калин встал на защиту Родины в марте 2022 года, был танкистом.

А в сентябре 2022 семья потеряла с ним связь. В это время Андрей участвовал в тяжелых боях на Херсонщине.

Еще год назад, именно в сентябре, мать приступила к поискам своего пропавшего сына. В сердце матери год жила надежда, что сын жив. Продолжались ДНК-экспертизы, но наступило окончательное подтверждение, что Андрей возвращается «на щите».

Он погиб 16 сентября 2022 под населенным пунктом Правдино Херсонской области. 3 сентября Андрею должен был исполниться 31 год. У него осталась маленькая дочь, мать и жена.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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