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Памяти Тимофея Бойко: сына, друга, любимого и настоящего украинца

Памяти Тимофея Бойко: сына, друга, любимого и настоящего украинца

Семь месяцев на фронте под Херсоном. Только семь месяцев… Семь месяцев… Кто как считает. Был ранен, из госпиталя снова вернулся в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Полег в адском бою под Правдино 16 сентября, заменив погибшего командира. Семь месяцев считался пропавшим без вести…

О Тимофее

Казалось бы, что о нем можно сказать особенного? Родился и всю жизнь прожил в Одессе. Окончил школу, отслужил срочную службу в пограничных войсках, долго выбирал свой путь… Когда пошел работать реквизитором на Одесскую киностудию, многие удивились — интеллектуал, знают и любят историю, музыку, обожают оперу, много читают, чего же выбрал такую рабочую специальность. А он даже не объяснял, просто делал то, что нравилось.

Тимофий Бойко на съемочной площадке

Он был стержнем процесса. С ним совещались и художники, и операторы, и артисты. И теперь режиссеры, актеры, продюсеры, убеждают: вышедшие фильмы без Тимофея были бы другими:

  • «Красный»;
  • «Крепость Хаджибей»;
  • «Край реки»;
  • «Цензорка»;
  • «Антон и красная химера»;
  • «Мой карпатский дедушка».

Богатырь почти двухметрового роста, красавец — спокойный, рассудительный, надежный, рукатый, все мог смастерить, починить, настроить, приготовить. Кто-то назвал его викингом, он тихо с улыбкой исправил: «Я — казак».

Тимофий Бойко из птицей

И что-то было в нем от казаков-характерников. Мог разговаривать с птицами и животными. Есть фото, где он поймал случайно залетевшую в окно синичку, хотел выпустить, а она вцепилась в руку и так сидела тихо несколько минут. Даже деревенские куры на съемках запрыгивали ему на руки и склоняли голову.

Уважал чувство верующих, но всегда повторял, что сам он — особой, казацкой веры, ибо только в ней нет заповеди «Не убий», только она закрепляет главную обязанность мужа — уничтожать врагов, чтобы защитить свою семью и родную землю.

А уже люди вокруг сразу попадали в плен его невероятной ауры, становились заложниками его улыбки и внутренней силы. Все знали — для Тимофея слова «справедливость» и «дружба» имели особый вес.

Из воспоминаний друзей

Тимофий Бойко из косулей

Антон Кудинов, друг детства

Даже не был знаком с Тимофеем, когда тот пришел на помощь им, 14-летним подросткам, к которым прицепились на улице пьяные мужчины и начали избивать.

— Мы едва успели заскочить в школу, где учился Тимофей. Он услышал эту историю и организовал своих друзей и соседей, чтобы найти обидчиков. И нашел их, и такими словами объяснил, почему нельзя бить детей, что они не просто растерялись, но и немного испугались.

— Он защитил, по сути, незнакомых людей, а точнее принципы и правила, на которых вырос, — говорит Антон.

Александр Кизим — гораздо старше Тимофея

Они познакомились на авторынке, нашлись общие интересы, начали общаться.

— Он был мудр не по возрасту. Именно Тимофей пришел на помощь, когда у меня началась депрессия из-за семейных проблем. Находил единственно верные слова и аргументы, даже свою маму подсоединил для психологической поддержки, — вспоминает Александр.

Он рассказывает, что, когда, никого не предупредив, уехал на отдых в Турцию, то Тимофей поднял на ноги всех родных и знакомых, даже в полицию хотел заявить: мол, пропал человек , не выходит на связь.

— Когда я приехал, мы долго разговаривали. Запомни, сказал он, ты мой друг и я никогда не оставлю тебя в беде.

Никогда не оставлю в беде…Эти слова — о главном в характере Тимофея.

Анна Федорчук, гриммер Одесской киностудии

Вспомнила съемки фильма «Мой карпатский дедушка». Снимали в Верховине, в настоящих гуцульских избах. Хозяином одной был Юра. Местный мужчина — добрый, скромный, одинокий, открытый… О таких говорят «Божий человек». Все видели, что он живет очень бедно. Сочувствовали, жалели его, а Тимофей решил помочь. Объявил сбор средств, и никто из съемочной группы ему не отказал. Когда накопилась нужная сумма, обратился к девушкам-костюмерам, чтобы помогли выбрать теплую и качественную одежду и хорошую обувь. На оставшиеся деньги закупил муки, круп, сахара, овощей, масла и различных консервов.

И таких эпизодов множество, их хватит на целую книгу. Потому что у него было большое сердце и бесстрашный нрав.

Татьяна Грачик, актриса театра и кино

С Тимой познакомилась в 2017 году, на съемках ленты «Антон и красная химера».

— Он как добрый волшебник заботился о всех и о всех. Увидел, что члены съемочной группы между дублями находятся под палящим солнцем. И вскоре появился тент, бережно и без лишнего шума установленный Тимофеем, — вспоминает Татьяна. — Он и лавочки для отдыха переместил в уютную тень.

— Ярко помню одну длинную смену. После седьмого дубля одной из сцен была уже никакая — уставшая, изможденная… Идем с партнером к вагончику и вдруг слышим: «Таня, Володя, а шашлык?» Это Тима, – вспоминает Таня. — Он не просто сам приготовил необычайный шашлык, но и держал его теплым, потому что задержавшиеся придут голодные и уставшие.

— Он считал, что должен о нас позаботиться. Лично позаботиться… Так же лично он заботился и об Украине… И сейчас заботится — я это знаю, чувствую…, — убеждена Таня.

Константин, сержант на реабилитации

Константин получил осколочное ранение обеих ног, когда начался минометный обстрел — вражеский дрон засек наших ребят.

— Я начал кричать, что я — 300-й. На мой крик прибежал Тимофей, наложил турникеты, срезал экипировку. Начал звать кого-нибудь на помощь, но вокруг все ревело от взрывов и его никто не услышал.

— Поднял меня, закинул на плечо и понес… Под шквальным огнем. Мы с ним не были близко знакомы, просто мне повезло, что в тот момент какие-то высшие силы направили на поле боя именно Тимофея — крепкого и духом, и телосложением богатыря.

Константин остался жив, ему даже ноги спасли, сейчас проходит реабилитацию. Когда узнал, что Тимофей погиб, говорит, боль была невыразимой.

Марина, сестра погибшего младшего сержанта Сергея Горбаченко

— Сергей, самый маленький из моих братьев, служил в одной роте с Тимофеем. Брат перестал выходить на связь 2 сентября. Мы хотели узнать хоть что-нибудь. Старший брат дозвонился Тимофею, тот сказал, что все уточнит и с нами свяжется. Позвонил через два дня и рассказал, как погиб Сергей, зная: для родных это важно.

Во время адского боя, чтобы вывезти из-под обстрела своих ребят, Сергей притащил с той стороны вражеское авто. В него и попала мина. Как потом нам рассказали собратья, руководство считало, что рисковать еще чьей-то жизнью, чтобы унести останки погибшего, не стоит. Тимофей высказался коротко: «Это не по-человечески». И ушел, несмотря на опасность, самостоятельно собрал останки и принес в пакете на нашу сторону.

— Теперь у нас есть место, куда можно прийти к погибшему брату. На таких, как Тимофей Бойко, держится и наша армия, и наша Украина, — убеждена Марина.

Настя, любимая Тимофея

Людмила Владимириона слушала эти рассказы и не удивлялась, потому что знает своего сына, воспитала его таким — защитником, опорой, поборником справедливости и безоглядно преданным Украине. У них в семье общались только на украинском. Это в Одессе.

Тимофей уважал мать, как принято уважать матерей в Украине, обращался на «вы». Где бы ни был, каждый день обязательно звонил ей. Он гордился ею перед друзьями, интересовался ее журналистской работой.

— Язык не повернется назвать его маминым сынишкой, он был достойным сыном своей матери, похожим на нее и снаружи, и внутренне — всегда обо всех заботился.

Он признался матери, что наконец рядом с ним женщина, которую он ждал всю жизнь. Они были знакомы много лет, но ни один не решился первым сказать о своих чувствах. Когда же решились, судьба подарила им всего несколько месяцев настоящего счастья.

Из воспоминаний матери

Тимофий Бойко из мамой

Мама Тимофея, Людмила Бойко, одесская журналистка, тоже так считает, что больше, убеждена: ее сын и сегодня воюет вместе с собратьями. Она помогает им чем может. Первый дрон с надписью «Побратимам Аякса от его мамы» более двух месяцев находится с ребятами на боевом дежурстве, в начале сентября в бывшее подразделение павшего бойца прибыл и автомобиль Ниссан Наварро, тоже подарок от мамы Аякса. Это помогает Людмиле Владимировне жить дальше и искать смысл в своей жизни без сына. Единственного сына.

Nissan Navara — подарок от мамы Аякса

…Когда я ругала его, подростка, за чрезмерную задорность, он в ответ терпеливо объяснял: «Мамка, ну я же Бойко! Понимаете – Бойко, то есть боец».

* * * * *

…Мой отец родился на хуторе с красноречивым названием Казачий Яр. Я не знаю, кто и когда пришел в этот изрезанный оврагами и болтовнями край на севере Одесщины, не знаю, что за люди основали это поселение, которым был мой далекий предок, проложивший в масном черноземе первую борозду… Как не знаю и того, за что именно его прозвали Бойко. Понимаю только, что тогда фамилии давали не просто так, а за конкретные черты характера, нрава, за поведение или внешность человека.

Почему, еще ничего не зная о своей родословной, мой 10-летний сын так упорно доказывал мне, что он – боец? Каким внутренним существом чувствовал свое родство с тем казаком Бойко, который почти 300 лет назад решил осесть на нашей благодатной земле для мирной жизни? Как гены воинственного и свободолюбивого пра-пра-пращура выстрелили в моем сыне уже в космические времена?

Возможно со временем наука найдет ответы на эти вопросы. Я знаю лишь то, что благородство, верность, рыцарство были присущи Тимофею, как и обостренное чувство справедливости, ответственности. Ибо «Кто, как не я, защитит вас, мамка?».

Тимофий Бойко в военной форме

Когда после ранения сын проходил реабилитацию, однажды отпросился домой. Он лежал на кровати, а я сидела у него. Не удержалась, сказала: «Если бы могла, я спрятала бы тебя в пазуху или под юбку, закрыла бы все двери и окна и никуда тебя не отпустила». Тимка ласково, но с криком в голосе спросил: «И вы действительно верите, что такое может быть?». Больше этой темы мы не затрагивались.

Война очень изменила сына. Болтливый оптимист и шутник, он стал немногословным и жестким. Лишь дважды за весь период боев он напомнил мне себя, бывшего. Это когда сбили с ребятами вражеский беспилотник и украли у рашистов танк. Сколько тогда было мальчишеской радости, сколько эмоций!

* * * * * 

Осенью 2003 года Тимофея призвали на срочную службу. Его направили в пограничные войска. Когда после учебы он попал на заставу, я уехала его навестить.

Взрыв эмоций, объятия, обмен новостями… Вдруг, мгновенно посерьезнев, сын заявил: «Мам, мы, пограничники, — щит государства, а все остальные роды войск — только заклепки на нем. Понимаете, мы должны во что бы то ни стало задержать врага, даже ценой собственной жизни, чтобы все остальные могли хоть немного подготовиться и вступить в бой, именно поэтому мы – щит».

Я хотела подколоть своего «щита», но, взглянув на его лицо, прикусила язык. Потому что это были не просто красивые слова, услышанные от кого-то, а то внутреннее убеждение, которое формируется у человека раз и навсегда и от которого не отказываются.

* * * * * 

Это было до 2014 года. В Москве, на территории завода имени Лихачева, снимали фильм.

Ну, об отношении великороссов к другим нациям известно всем, что же касается тщеславных и высокомерных москвичей, то здесь и говорить нечего. Однажды один из них прицепился к Тимофею, мол, говори по-человечески, а не по хохлятски, тебя здесь никто не понимает.

«Не понимает? В самом деле?» — только и переспросил Тимофей.

Вскоре, когда вся группа направилась на обед, он демонстративно ушел в душ. Умывшись, направился в столовую, во всю силу своих мощных легких крича:

Снова кукушки голос слышен в лесу,

Ласточка гнездышко свила в стрессе

А москаль идет по селу, поет,

Технул выстрел – и его нет.

Наступила мертвая тишина, потому что и до самых «непонимающих» москвичей дошло, о чем эти слова.

* * * * *

— День 24-го февраля 2022 года Тимофей потратил на организационные дела, а в 8 утра 25-го уже был в военкомате, полностью одет, со своим бронежилетом, спальником, аптечкой и другими необходимыми вещами. Ушел из дома собранным, целеустремленным, мотивированным. Как и тысячи других добровольцев, он попал на фронт в тот сложный период, когда там не было достаточно оружия, боеприпасов, должной связи и порядка. Как-то — а Тимофей звонил каждый день — он сказал: «Мама, не страшно умереть, но не хочется быть бараном».

Тимофий Бойко из собратьями

И он начал действовать. Его друзья объединились в волонтерскую группу, которая занималась подразделением Тимофея и которую он, по факту, возглавил. Вскоре у бойцов появились бинокли и рации, приборы ночного видения и тепловизоры, несколько автомобилей и многое другое.

* * * * *

— 16 сентября позвонил по телефону, как всегда. Расспрашивал о Жоре — попугае, которого подарил мне, чтобы было веселее, о других будничных вещах. А в голосе звучала бесчеловечная усталость от бессонницы, от тяжелого бремени войны и от необходимости нести его еще долго, — говорит мама.

Это был последний разговор. Далее — уведомление о пропаже без вести, почти месяцев поисков. и искорка надежды в сердце: а может жив…

…4 июля Тимофея похоронили в родной Одессе с военными почестями.

* * * * *

Командир отделения, командир БМП солдат Тимофей Бойко прожил на белом свете 37 лет, оставив после себя добрую память, благодарность десяткам людей, замечательные фильмы, в создании которых участвовал, любовь и преданность. Сокрушенная мама однажды сказала: «Главное, чтобы все наши невосполнимые потери не были напрасны. Чтобы Украина выстояла».

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