Склоны Аркадии: почему жители обеспокоены угрозой оползня

Тяжелая техника орудует в Аркадии на южной стороне набережной. Бульдозер подрезает склон. Инвестором – ООО «Жемчужина».

Одесситы начали бить тревогу в социальных сетях. Их, мягко говоря, испугало то, чем занимаются рабочие: на строительной площадке они начали подрезать склон.

На табличке указано, что здесь проходит «строительство подпорных стен с подъездной дорогой и элементами инженерной защиты с укреплением склона и стабилизацией оползневых процессов в районе южной части пляжа «Аркадия» в г. Одесса».

Заказчиком является Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета, а инвестор – ООО «Жемчужина». Разрешение на строительные работы было получено ещё 12 октября 2018 года. В будущем здесь, как и на многих других склонах Одессы, будет построена многоэтажная гостиница.

Класс последствий указан «СС3» – самый опасный. Поэтому жители волнуются не зря: в случае оползня – последствия будут катастрофичными.