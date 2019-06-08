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Новости Одессы и Одесской области

Склоны Аркадии: почему жители обеспокоены угрозой оползня

  • аркадия склон
  • аркадия склон
  • аркадия склон
  • аркадия склон

Тяжелая техника орудует в Аркадии на южной стороне набережной. Бульдозер подрезает склон. Инвестором – ООО «Жемчужина».

Одесситы начали бить тревогу в социальных сетях. Их, мягко говоря, испугало то, чем занимаются рабочие: на строительной площадке они начали подрезать склон.

На табличке указано, что здесь проходит «строительство подпорных стен с подъездной дорогой и элементами инженерной защиты с укреплением склона и стабилизацией оползневых процессов в районе южной части пляжа «Аркадия» в г. Одесса».

Заказчиком является Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета, а инвестор – ООО «Жемчужина». Разрешение на строительные работы было получено ещё 12 октября 2018 года. В будущем здесь, как и на многих других склонах Одессы, будет построена многоэтажная гостиница.

Класс последствий указан «СС3» – самый опасный. Поэтому жители волнуются не зря: в случае оползня – последствия будут катастрофичными.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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