Одесситы вышли на митинг против «дерибана побережья»

Многолюдный митинг разбудил субботним утром Думскую площадь. У памятника Пушкину собрались одесситы, чтобы высказать свое очередное «нет» застройке одесских склонов. Люди вышли с плакатами, где высказана суть их требований: застройка одесских склонов происходит порой без разрешений, а если они и выдаются, то «вне закона, на основе известных схем».

Одесситы вспомнили и о вопиющем «частном» случае на ул. Глушко, когда упала кирпичная кладка, а рядом со строительной площадкой женщина получила травмы, когда проходила мимо.

Многие, кто пришел на митинг и выступали на нем, рассказывают о «личных частных случаях», которые, впрочем, дают уже «общую картинку».

Так, жители дома № 157 по Фонтанской дороге, а это 14-я станция Большого Фонтана, приехали на митинг целой группой, с соответствующими плакатами, где высказаны их требования против застройки склонов в этом районе. Первым делом убеждают, что они “никакие не активисты-общественники, они всего лишь пришли рассказать о вопиющей ситуации на 14-й станции Большого Фонтана” и спасти свои дома.

— На склонах у подножия наших домов строительная компания хочет строить многоэтажку. Там для этого под 90 градусов собираются срезать склон. Вы представляете что будет с нашими домами? Они же «сядут»!.. — возмущаются люди.

Дмитрий Ткаченко, адвокат, который представляет интересы жителей домов на 14-й станции Большого Фонтана, тоже на митинге. Он рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», что по поводу сложившейся ситуации были отправлены адвокатские запросы.

— Выяснилось, что еще в 2005-м году застройщик купил у города земельный участок площадью в один гектар. В 2015 году принимается Генплан Одессы, позже — План зонирования (зонинг). Так вот данный участок, согласно этим документам, должен быть парковой зоной. То есть, там попросту вообще нельзя строить какие-то дома. А застройщик в ГАСКе г. Киева (разрешение на строительство объектов подобной сложности получают в столице), между тем, уже получил разрешение. Но и город тоже принимает участие в получении такого разрешения. Застройщик не сможет начать строительство без специального разрешения города. То есть, тут у нас возникает большой вопрос. Сейчас будем собирать подписи под обращением к президенту, в Верховную Раду, Кабмин и Генпрокуратуру, чтобы они разобрались в законности подобного строительства на побережье. Строительства, кстати, которое противоречит интересам громады г. Одессы, — поясняет ситуацию Дмитрий Ткаченко.

Выступающие утверждали, что одесситам пора объединяться в единую группу, которая бы на законных основаниях выступала против «дерибана побережья».