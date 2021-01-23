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Стройплощадка «Аркадия» в Одессе: как выглядит «замороженная» стройка на Трассе здоровья? (фото)

Стройплощадка «Аркадия» в Одессе: как выглядит «замороженная» стройка на Трассе здоровья? (фото)

Компания «Жемчужина» вновь может получить разрешение на строительство многоэтажного комплекса в районе парка «Юбилейного» на Трассе здоровья.

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Об этом сообщил в Facebook общественный активист Олег Михайлик.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на склонах «замороженного» строительства и запечатлел его состояние.

Согласно опубликованным ранее эскизам, ООО «Жемчужина» хочет возвести здесь четыре 12-этажки с трехэтажным основанием. Под предлогом строительства «сооружений общественного назначения для развития инфраструктуры отдыха» разрешение дало ГАСИ Украины. Однако суд признал все эти действия противоправными и запретил стройку, так как участки расположены в рекреационной зоне и находятся менее чем в 100 метрах от воды.

визуализация, ЖК на Трассе здоровья

Предполагаемый жилкомплекс на Трассе здоровья

19 января состоялось заседание апелляционного суда по отмене разрешения на строительство «Жемчужиной» высоток. В результате коллегия судей во главе с судьей Шляхтицким лишь назначали дату следующего заседания – 9 февраля.

«По моему мнению, происходит обычное затягивание дела», – прокомментировал Олег Михайлик.

Что касается самого места возможной стройки, то вся территория уже больше года окружена двухметровым забором. Там имеется табличка, где написано, что генеральным подрядчиком является ООО «Буровые Технологии+». А в качестве основания для строительства указано некое разрешение исполнительного комитета Одесского горсовета от 25 мая 2017 года.

За забором все в довольно запустевшем состоянии: склоны заросли кустарниками, валяются плиты, из-под земли торчат различные металлические штыри и недоделанные сваи. На территории имеются несколько будок, видимо, для строителей и охранников. Также виднеются остатки разрушенной детской площадки.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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