Одесский кинофестиваль-2021: стали известны фильмы-участники

В Одессе состоялась пресс-конференция, предваряющая Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), до старта которого осталось три недели.

ОМКФ этого года немного будет отличаться от фестивалей предыдущих лет. Первое, и самое главное – в этом году не будет международной конкурсной программы. Однако это не значит, что зрители не увидят зарубежных фильмов.

Как и в прошлые годы останутся программы «Фестиваль фестивалей» и «Гала-премьеры», где будут показаны лучшие фильмы прошедших фестивалей в Каннах, Берлине, Венеции и других.

Что касается конкурсной программы, организаторы сообщили, что было отобрано шесть полнометражных украинских фильмов и лент, созданных в копродукции с другими странами, часть из которых уже отмечены призами международных фестивалей. Среди них лента украинско-американского режиссера Андрея Загданского «Национальный музей», фантастический фильм Дмитрия Томашпольского «Простор», трогательная история украинского мальчика от немецкого режиссера Маркуса Ленца «Соперник», музыкальная лента Мирослава Латика «Короли рэпа», история сильной женщины от Тараса Дроня «С завязанными глазами» и история первой школьной любви «Стоп-земля» от Екатерины Горностай. Также в национальной конкурсной программе будет показано 8 короткометражных фильмов.

Любимые зрителями программы «Фестиваль фестивалей» и «Гала-премьеры» в этом году не уступят предыдущим.

В программе «Фестиваль фестивалей», как и раньше, нас ожидают показы фильмов, завоевавших призы на главных кинофестивалях мира.

«Человек, который продал свою кожу» режиссера Каутер Бен Ханья, фильм о связи современного искусства и сирийской войны выдвигался на «Оскар» и получил на фестивале в Венеции приз за лучшую операторскую работу.

«Криптозоопарк» Деша Шо получил призы на фестивале «Санденс» и на Берлинском кинофоруме.

Мы уже привыкли, что на одесский кинофестивль приезжает много картин с Лазурного берега. Вот и в этом году у нас целая россыпь фильмов, участвовавших в основном конкурсе в Каннах и взявших большинство призов. Мюзикл «Анетт» Лео Каракса – приз за режиссуру. «Наихудший человек на свете» – приз за лучшую женскую роль норвежской актрисы Ренаты Рейнсве. «Память» тайского триумфатора Канн 2010 Апичатпонга Вирасетакула – приз жюри. И, наконец, Гран-при фестиваля в Каннах 2021 – последняя работа Асгара Фархади «Герой».

Среди крайне интересных гала-премьер фестиваля еще один фильм из Канн – «Искушение» нидерландского классика и ниспровергателя основ Пол Верхувена. Говорят, даже искушенная каннская публика была шокирована этой лесбоэротической лентой.

В программе украинских премьер фестиваля тоже сплошь интересные и любопытные фильмы. В их числе «Посторонний» Дмитрия Томашпольского, который уже получил 11 призов на 20 кинофестивалях; «Водуруду» Анатолия Сачивко; «Розы. Фильм-кабаре» Ирэны Стеценко; «Этот дождь никогда не кончится» Алины Горловой. А режиссер-патриарх одесской киностудии Виллен Новак представит свою ленту «Почему я живой».

Помимо этого нас ждет конкурс украинских короткометражных фильмов и ретроспектива украинских фильмов, созданных во время Независимости Украины.

В общем нас ждут восемь насыщенных августовских кинодней. Организаторы сообщили, что работа продолжается и в программе могут произойти приятные добавления!

Попасть на показы Одесского кинофестиваля можно, купив зрительский абонемент или непосредственно билеты перед началом сеансов, которые традиционно пройдут в кинодворце (Театр Музкомедии) и Кинотеатре «Родина».

Ранее мы писали, что закрытие Одесского кинофестиваля состоится на Потемкинской лестнице.

Фото: автора и пресс-материалы ОМКФ