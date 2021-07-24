Украина еще вернется в «красную» зону карантина – прогноз главного санврача

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что страна точно вернется в «красную» зону карантина из-за новых штаммов коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

В настоящее время в Украине фиксируют всего несколько сотен случаев коронавируса в сутки. И хотя низкая статистика заставляет украинцев расслабиться, в Министерстве здравоохранения напоминают: это очень коварный сигнал.

«Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм «Дельта». Уже почти 100 стран докладывают о том, что он вызывает очень быстрые вспышки. К «красной» зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», – полагает Кузин.

По его словам, снятые маски сейчас могут сыграть с нами злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которых успеют вакцинировать на тот момент.

«Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. И осенью уже иметь свой иммунитет», – отметил главный санврач.

Именно поэтому, добавил Кузин, уже сейчас в Минздраве «раскручивают маховик вакцинации на максимум».

«Украина официально открыла пятый этап прививочной кампании. По сути это означает, что вакцина доступна каждому гражданину Украины», – добавил он.

Представитель Минздрава отмечает: общий план сейчас – до конца лета пройти критическую точку – десять миллионов прививок. Он также сообщил, что при полной заполненности центров массовой вакцинации ведомство будет рассматривать альтернативные варианты. По словам Кузина, именно тогда украинцев начнут вакцинировать в аптеках и в торговых центрах.

Кстати напомним: на этих выходных, 24 и 25 июля, в Одессе работают уже 10 центров массовой вакцинации, где всем желающим сделать прививку будут предлагать три вакцины – Comirnaty/Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Ранее в Украине зафиксировали один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса – «Дельта», который появился в Индии.

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Источник: ТСН