Одесский экоактивист заглянул под настил, расположенный на пляже Аркадии между Центральной аллеей и Ротондой. Кроме антисанитарии, доски настила прикрывают человеческую безответственность и жадность.

Фекальные воды и тайна настила

Видео и фотографии содержимого под настилом опубликовал в своем Facebook представитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

И дело не только в антисанитарии в центре самого престижного и дорого места пляжного отдыха в Одессе. Убрать мусор не такая уж и большая проблема. Настил в Аркадии сделан не для того, чтобы отдыхающим было удобнее гулять и любоваться морем. Под ним скрыт аварийный выпуск системы ливневых стоков.

Раньше труба этого сооружения выходила на сотни метров в море. Но со временем прогнила и ее отрезали. Теперь труба заканчивается прямо на пляже, не доходя до воды. И во время осадков, когда коллекторы переполняются, поверхностные воды из нее заливают центральный пляж Аркадии.

Владислав Балинский пояснил:

Обратите внимание на коммуникации которая находится под настилом. Этой громадные трубы. Аварийный выпуск. в общем-то и выходил за волнорез в своё время, но впоследствии он прогнил. Поэтому аварийные выбросы тут случаются при малейшем дожде. Поскольку низкая пропускная способность коллектора не позволяет транспортировать все это на станцию биологической очистки.

А специалисты Госпотребслужбы предупреждают, что купание в море, куда попали поверхностные воды, опасно для здоровья. С поверхностными водами в море попадает много грязи и биологических отходов, таких как остатки пищи, фекалии и другая опасная органика. Вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, передающимися водным путем, сильно возрастает.

Всё это выбрасывается сейчас прямо в песок, который, напитавшись вот этих фекальных вод, еще на протяжении долгого, долгого времени будет содержать в себе болезнетворные бактерии, остатки вирусов и химические загрязнители в виде мочевины»

– рассказал Владислав Балинский.

Но ситуация с коллектором в Аркадии еще хуже. По словам общественника, из-за своего возраста (порядка 150 лет) ливневые стоки и обычная канализация частично разрушились и соединились. Поэтому на пляж, а оттуда в море, из аварийного выпуска выливаются уже не поверхностные, а фекальные воды. И происходит это не только во время осадков, но и в моменты значительной нагрузки на городскую канализацию.

Чтобы в этом убедиться, по словам активиста, достаточно просто задействовать собственные органы чувств – зрение и обоняние. Даже лабораторных исследований проводить не надо.

Это и возмущает больше всего Владислава Балинского: как городские власти и коммерческие организации, которые арендуют там землю, допускают, что в самом престижном и известном месте отдыха на пляж и в море регулярно текут фекальные воды?

И ничего не сделано, чтобы это предотвратить. А трубу, источник загрязнений, просто стыдливо прикрыли настилом. Более того, в этом месте расположен действующий пляж, на котором, не смотря на запах и визуальные загрязнения, продолжают купаться люди и нет никаких предупреждений о возможной опасности.

Сам экоактивист объясняет это безответственностью и жадность представителей власти и бизнеса. Они хотят получить максимальную прибыль, не желая вкладывать при этом деньги в защиту людей и природы.

На Цетральной аллее в Аркадии хотят построить высотку. Когда ее смоет в море?

И еще про безответственность и жадность. Прошедший 22 июля 2021 залповый ливень, когда за четыре часа на город выпало больше двухмесячной нормы осадков, показал, насколько важен водоотвод при проектировании зданий и общественных пространств.

В жилмассиве «Радужный» потоки воды буквально уничтожили весь мелкий бизнес, расположенный в цокольных этажах зданий. Заведения не просто затопило – вода выбивала двери и окна, переворачивая все внутри помещений.

Причина этого – в экономии на проектировании как самих зданий, так и водоотводящей инфраструктуры. Это может привести к разрушению фундаментов зданий.

В Аркадии же ситуация еще хуже. Ведь ее Центральная алея – ничто иное, как русло Аркадийской балки. Естественного природного водоотвода. Во время дождей вся вода из прилегающих районов города устремляется туда и стекает в море, снося все на своем пути. Включая асфальт и даже людей.

Владислав Балинский говорит, что даже советские власти это понимали и ничего кроме высадки деревьев, которые бы задерживали воду, в Аркадийской балке не делали. Сейчас же даже эти деревья вырублены:

Нормальным, скажем так, планировочным решением является размещение в таких балках парковых зон, скверов, что в общем-то, и было сделано в советские времена

И те же люди, что построили настил, задумали строить на Центральной аллее Аркадии высотный дом. Что будет с его фундаментом, подвалами и нижними этажами даже страшно представить. Если на относительно равнинной территории радужного дождевая вода наделала только бед.

Потому капитальное строительство в этой балке может быть только следствием безответственности и жадности людей, которые не думают, что будет в дельнейшем с построенным зданием людьми, которым там придется жить.

Брындак стал заместителем мэра. Это было в 2014 году. Он своим решением полностью отдался территорию Аркадийской аллеи в аренду Галентернику. И после этого массовая застройка, которая началась, привела к полным нарушением всех градостроительных норм, норм инженерной защиты и так далее. Вот сейчас мы видим последствия этого

– сказал Владислав Балинский.





Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о разрушительных последствиях залпового ливня для Аркадии.

Фото и видео Владислава Балинского/Facebook