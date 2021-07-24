Сайт и газета «Одесская жизнь» стали лауреатами «янтарной» премии

Газета и интернет-сайт «Одесская жизнь» стали лауреатами Международной премии «Янтарный самородок», учрежденной Международной Академией развития литературы и искусства и Союзом писателей Северной Америки.

Об этом сообщил в Facebook писатель, публицист и журналист, уроженец Одессы Эдуард Амчиславский.

Как отметил Амчиславский, «Одесская жизнь» отмечена в номинации «Средства массовой информации – «Бирюзовый самородок».

Кроме того, в номинации «Журналистика» – «Топазовый самородок» – лауреатом премии стала журналист «Одесской жизни» Юлия Сущенко.

Также Эдуард Амчиславский отмечает, что в трех номинациях премии – «Книга», «Художественная фотография» и «Журналистика» – группа его земляков-одесситов «заняла практически весь пьедестал». А трое одесситов стали лауреатами премии дважды.

В числе номинантов премии «Янтарный самородок» – известный одесский писатель Аркадий Рыбак (за книгу-перевертыш «Аккерманский мальчик»), художница и певица Леся Верба (за мурал «Владимир Жаботинский» и художественное оформление «Двора» в Авчинниковском переулке, 14 в Одессе), скульптор Татьяна Штыкало (за цикл арт-объектов «Кошки Одессы») и фотограф Борис Бухман (за цикл фоторабот «Спектакли Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Г.Водяного»).

В целом в 2021 году лауреатами премии «Янтарный самородок» стали представители 19-ти стран.

Ранее эксперты Института демократии им. Пилипа Орлика проанализировали публикации сайта и бумажной версии «Одесской Жизни» на достоверность представленной информации.