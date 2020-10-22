Уволенный таможенник и пластиковые мальчики – главные новости Одессы 22 октября

Сегодня, в четверг, 22 октября, «Одесская жизнь» сообщала о таких важных событиях.
Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика.
Отопительный сезон в Одессе может начаться уже в понедельник, 26 октября.
Ресторатор Савва Либкин закроет кафе «Компот» и тематический ресторан «Стейкхаус» на Дерибасовской в Одессе.
Одесская киностудия выпустила в широкий прокат историко-приключенческий фильм «Крепость Хаджибей» режиссера Константина Коновалова.
В Одессе у пешеходных переходов начали устанавливать детские манекены из пластика.
Фото иллюстрационное