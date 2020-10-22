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Одесская киностудия выпустила в широкий прокат историко-приключенческий фильм (видео)

Одесская киностудия выпустила в широкий прокат историко-приключенческий фильм (видео)

Одесская киностудия выпустила в широкий прокат историко-приключенческий фильм “Крепость Хаджибей” режиссера Константина Коновалова. 

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Об этом сказано в пресс-релизе киностудии.

Накануне выпуска в широкий прокат состоялся предпремьерный показ в 8 городах Украины.

Над картиной работали кинематографисты из Украины, Грузии и Турции.

События фильма происходят в XVIII веке, во время Русско-турецкой войны. Сюжет лихо закручен: задунайские казаки, которые участвовали в войне на стороне Османской империи, становятся обладателями важной информации и принимают решение послать своего гонца — казака Андрея — в Стамбул. Чтобы попасть на прием к султану, Андрей должен заручиться помощью Ахмет-паши, коменданта крепости Хаджибей. В это время на крепость нападают российские войска, ее гарнизон гибнет, Ахмет-паша попадает в плен. Спасается только дочь коменданта — Фатима. Она и казак Андрей разрабатывают дерзки план по спасению Ахмет-паши и передаче информации султану.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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