Начальника Одесской таможни уволили: в ведомстве назвали причину

Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика.
Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства в Facebook и назвала официальные причины увольнения.
Они в том, что по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.
“Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров”, – сообщили в Государственной таможенной службе.
Также сообщается, что в октябре на Одесской таможне имело место общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%, в результате чего бюджет недополучил положенные средства.
После увольнения Пудрика будет полный аудит работы Одесской таможни, его результаты обещают придать огласке.