Новости Одессы и Одесской области

Начальника Одесской таможни уволили: в ведомстве назвали причину

Начальника Одесской таможни уволили: в ведомстве назвали причину

Государственная таможенная служба уволила  исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства в Facebook и назвала официальные причины увольнения.

Они в том, что по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.

“Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров”, – сообщили в Государственной таможенной службе.

Также сообщается, что в октябре на Одесской таможне имело место общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%, в результате чего бюджет недополучил положенные средства.

После увольнения Пудрика будет полный аудит работы Одесской таможни, его результаты обещают придать огласке.

Пудрик вступил в должность 25 августа 2020 года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить