Начальника Одесской таможни уволили: в ведомстве назвали причину

Об этом сообщила пресс-служба таможенного ведомства в Facebook и назвала официальные причины увольнения.

Они в том, что по результатам двух месяцев прослеживались негативные результаты в работе Одесской таможни.

“Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров”, – сообщили в Государственной таможенной службе.

Также сообщается, что в октябре на Одесской таможне имело место общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%, в результате чего бюджет недополучил положенные средства.

После увольнения Пудрика будет полный аудит работы Одесской таможни, его результаты обещают придать огласке.

Пудрик вступил в должность 25 августа 2020 года.