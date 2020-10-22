В Одессе у пешеходных переходов появились пластиковые мальчики (фото) (видео)

В Одессе у пешеходных переходов начали устанавливать детские манекены из пластика.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-мэр Одессы руководитель городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман.

Так, манекен мальчика с рюкзачком появился у перехода на улице Маршала Малиновского неподалеку от школы.

«Вот такие вот «пешеходы» стали появляться на пешеходных переходах города. Встретить их можно вблизи школ и других учебных заведений. Уверен, внимание водителей они также привлекут! Привлекут внимание и заставят сбросить скорость!» — сообщает Жеман.

Между тем, в комментариях к посту чиновника одесситы откликаются по поводу новшества по-разному. Кто-то сообщает: «Класс!», а вот Наталья Капука пишет: «Боже, в селе Визирка такие мальчики уже два года на переходах, нашли, чем удивить. Советую Одессе смотреть и брать пример с этого села».

Отметим, что несколько месяцев назад точно такие же манекены установили в Днепре.

Нововведение также прокомментировал директор установившего муляжи учреждения “СМЭП” Артем Сидоренко.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе появился 3D-пешеходный переход. Необычное новшество можно увидеть на перекрестке улиц Магистральной и Нескучной.

Фото: Facebook Дмитрия Жемана