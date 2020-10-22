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Одесский ресторатор Савва Либкин закроет два заведения на Дерибасовской

Одесский ресторатор Савва Либкин закроет два заведения на Дерибасовской

Ресторатор Савва Либкин закроет кафе Компот и тематический ресторан Стейкхаус на Дерибасовской в Одессе.

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Как сообщил сообщил Либкин в Facebook, заведения перестанут работать уже в ноябре 2020 года. Он связал это с завершением сотрудничества с бизнес-партнером, с которым работал 25 лет.

«25 лет я работал с одним партнером. И сейчас мы расходимся (по-хорошему разводимся и делим имущество). Причин много, суть одна — новый этап. Вся эта совокупность факторов привела меня к важному решению — я ухожу с Дерибасовской. Уже с ноября Компот на Дерибасовской и Стейкхаус закроются и станут историей. Яркой и заметной», — написал Либкин.

Савелий Либкин — одесский ресторатор, владелец сети кафе Компот (Одесса), ресторанов Стейкхаус. Мясо и Вино, Дача, Tavernetta, Пан-Пицца. Автор книги “Моя одесская кухня”.

Фото: кафе “Компот”/Фейсбук

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