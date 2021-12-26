Улицы Бронза в Одессе не будет, а улица Шухевича останется

На прошедшей неделе при мэрии Одессы прошло заседание историко-топонимической комиссии. На этом заседании обсудили 9 предложений по переименованию улиц и установке мемориальных досок. Об этом рассказал член комиссии, одесский историк и гид Александр Бабич.

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В частности, историко-топонимическая комиссия поддержала следующие предложения:

разместить мемориальную доску в честь известного одесского адвоката, одного из основателей одесской юридической школы Ильи Шерешевского. Такая инициатива исходила от Одесского апелляционного суда;

выбрать достойное название для безымянного сквера на 8-й станции Большого Фонтана, на пересечении улиц Каманина, Литературной и Фонтанской дороги. Это название должно будет соответствовать местности и понравиться одесситам;

установить в будущем сквере «Против забвения» памятные стелы с надписями на украинском, английском, русском и иврите (или идише).

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Вместе с тем комиссия не поддержала предложения установить в городе мемориальную доску в память о народном артисте Украины, режиссере Украинского театра Игоре Равицком, скончавшемся в 2017 году, а также переименовать одну из улиц в честь председателя совета адвокатов Одесской области Иосифа Бронза, умершего 2 ноября 2021 года.

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Но, как пояснили в комиссии, дело здесь отнюдь не в том, что эти личности не достойны увековечивания в Одессе – просто по закону с момента смерти человека до увековечивания его памяти в городской топонимике и мемориальных объектах должно пройти не менее 10 лет.

Также комиссия не поддержала решение об установке мемориальной доски в память о чеченском барде Имаме Амирсултанове. Оппозиционного к российской власти автора и исполнителя песен-баллад убили в Одессе в ноябре 1996 года. Установить в его честь мемориальную доску предложил Чеченский добровольческий батальон имени шейха Мансура.

«Дело в том, что текст был с тезисом, что убили его российские спецслужбы. Но следствие не завершено. Мы не можем это вынести на доску»,

– объяснил причину отказа Александр Бабич.

В результате чеченским добровольцам было предложено изменить текст мемориальной доски.

Кроме того, не поддержала комиссия и предложение переименовать конечную остановку 28-го трамвая «парк Шевченко» в «парк Шевченко – Одесский национальный университет внутренних дел».

«Название длинное, и мы уже один раз принимали решение о нецелесообразности такого переименования»,

– напомнил Александр Бабич.

К тому же, по мнению членов комиссии, такое переименование может спровоцировать волну подобных обращений, когда каждое уважающее себя учреждение или предприятие захочет получить «остановку имени себя». Ну, а «парк Шевченко» – твердо устоявшийся топоним, а присвоение длинного названия создаст определенные неудобства.

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Но наиболее острые дебаты в ходе заседания топонимической комиссии вызвали предложения вернуть улице Петра Ивахненко (военный, инженер, сотник армии УПА) ее предыдущее название – «улица Молодцова-Бадаева», а улице Романа Шухевича на Слободке (бывшей Ярослава Галана) присвоить название «улица Освободителей Одессы».

Напомним, обе улицы получили свои нынешние названия в 2016 году по распоряжению тогдашнего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Несмотря на то, что, по признанию историка, далеко не все названия были удачными, комиссия все же решила не нарушать сложившийся за пять лет определенный консенсус, дабы «не открывать ящик Пандоры» и не вызвать лишние проблемы и обострения в громаде.

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