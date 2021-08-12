В Одессе выбрали лучший проект мемориала «Против забвения» и наградили участников конкурса (видео)

В одесской мэрии наградили участников конкурса проектов сквера-мемориала «Против забвения». Его хотят создать на Люстдорфской дороге, 27 в память о погибших во время Второй мировой войны одесских евреев.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, архитекторов, принимавших участие в конкурсе на лучшую проектную идею мемориала, наградили грамотами и вручили им ценные подарки.

Как рассказал заместитель городского головы Павел Вугельман, на конкурсе были представлены четыре проекта. При подведении итогов жюри конкурса рассмотрело проекты и ознакомилось с отзывами общественности и мнением членов Консультативного совета.

В итоге лучшей идеей признали проект архитекторов Натальи Головченко и Константина Маркова.

При этом в мэрии решили наградить всех участников конкурса в качестве благодарности за их труд и заботу об истории города.

Второе место жюри присудило архитекторам Юрию Беликову, Александру Чайковскому и Сергею Теплякову.

Третье место в конкурсе занял Заслуженный архитектор Украины Сергей Слюсаренко.

В дальнейшем на основе идеи-победителя будет разработана проектно-сметная документация с учетом рекомендаций, пожеланий местных жителей и представителей общественных организаций.

На 23 октября 2021 года запланирована закладка капсулы, которая будет символизировать начало работ по созданию сквера-мемориала.

Ранее все конкурсные предложения на лучший проект сквера-мемориала «Против забвения» были представлены на специальной выставке, и одесситы могли ознакомиться с ними.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе планируют построить крупнейший в городе мемориальный комплекс.

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Фото: проект сквера «Против забвения» Натальи Головченко, пресс-служба Одесского горсовета

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