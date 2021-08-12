Новости Одессы и Одесской области

В Одессе выбрали лучший проект мемориала «Против забвения» и наградили участников конкурса (видео)

В Одессе выбрали лучший проект мемориала «Против забвения» и наградили участников конкурса (видео)

В одесской мэрии наградили участников конкурса проектов сквера-мемориала «Против забвения». Его хотят создать на Люстдорфской дороге, 27 в память о погибших во время Второй мировой войны одесских евреев.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, архитекторов, принимавших участие в конкурсе на лучшую проектную идею мемориала, наградили грамотами и вручили им ценные подарки.

Как рассказал заместитель городского головы Павел Вугельман, на конкурсе были представлены четыре проекта. При подведении итогов жюри конкурса рассмотрело проекты и ознакомилось с отзывами общественности и мнением членов Консультативного совета.

В итоге лучшей идеей признали проект архитекторов Натальи Головченко и Константина Маркова.

При этом в мэрии решили наградить всех участников конкурса в качестве благодарности за их труд и заботу об истории города.

Второе место жюри присудило архитекторам Юрию Беликову, Александру Чайковскому и Сергею Теплякову.

Третье место в конкурсе занял Заслуженный архитектор Украины Сергей Слюсаренко.

В дальнейшем на основе идеи-победителя будет разработана проектно-сметная документация с учетом рекомендаций, пожеланий местных жителей и представителей общественных организаций.

На 23 октября 2021 года запланирована закладка капсулы, которая будет символизировать начало работ по созданию сквера-мемориала.

Ранее все конкурсные предложения на лучший проект сквера-мемориала «Против забвения» были представлены на специальной выставке, и одесситы могли ознакомиться с ними.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе планируют построить крупнейший в городе мемориальный комплекс.

Читайте также: Мемориал на Люстдорфской дороге в Одессе: реальна ли эта затея? (фото).

Фото: проект сквера «Против забвения» Натальи Головченко, пресс-служба Одесского горсовета

Видео: Думская, 1

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить