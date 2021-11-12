Хроники краснозонной Одессы: прививки, декларации, антиваксеры

К красной зоне и локдауну Одессе не привыкать. При этом реалии нынешней краснозонной Одессы напоминают, скорее, не суровые карантинные меры, а абсурдный трагифарс.

Правда, в Нацполиции периодически отчитываются о том, как «кошмарят» общепитовские заведения, массовые акции протеста антиваксеров и водителей переполненных маршруток. Притом в большинстве магазинов и трамваев можно столкнуться с индивидами, игнорирующими защитные маски. И где же доблестные охранники, еще год назад муштрующие перед супермаркетами покорные очереди унылых покупателей?

Недавно произошла авария на трамвайной линии. И, когда движение возобновилось, народ набился в вагон, как шпроты в банку. Здесь главное – чтобы в затылок дышали, а не в лицо. И, конечно же, каждый из этого «бункера», переполненного микробами, хочет поскорее выбраться. Но на конечной остановке, по обыкновению – выход через переднюю дверь. В результате – эпидемически небезопасная человеческая масса вынуждена была еще несколько минут «брызгать ядовитой слюной».

Ау, доблестные патрули, где вы?

Панацеей от инфицирования объявлена вакцинация. По крайней мере, для привитых заболевание протекает в более легкой форме. К тому же во многих учреждениях и предприятиях непривитых сотрудников просто не допускают к работе. И тут выясняется, что достаточно большое количество одесситов не посчитало нужным заключить договоры с семейными врачами. Ну а теперь спохватились – без декларации на вакцинацию не попадешь. И тут… сюрприз!

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Темная сторона Одессы: под знаком блэкаута.

Мало того, что перед плотно закрытыми дверями центров семейной медицины выстраиваются внушительные очереди – договоры с гражданами доктора просто отказываются заключать. Многие уволились. А оставшиеся настолько загружены, что дополнительные «деньги за пациентом» их уже не интересуют. Правда, ситуация такая – не во всех поликлиниках города. А в ЦСМ, где остались не перезагруженные семейные доктора, дело поставлено на поток.

Там, судя по всему, считают, что врача, с которым заключаешь декларацию, вообще видеть не обязательно. Необходимую форму заполняет медсестра. Притом никого не интересует состояние здоровья пациента, наличие хронических заболеваний. Ни о каком обследовании перед прививкой, рекомендациях определенной вакцины и речи не идет.

Так, может быть, это просто здорово на самом деле?!

По всей вероятности, медики уверены в чудодейственных целительных свойствах любой вакцины для любого индивидуума. Правда, некоторые нигилисты, которым тем не менее позарез нужен сертификат, разносят слухи, что все препараты из одной бочки наливают…

Но мы злопыхателям не верим. В общем – все на вакцинацию. А потом – в переполненный транспорт и на массовые гулянья.

Разве что акции антиваксеров останутся вне закона.

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Без меня меня «приплюсовали»: о холодных батареях и поисках ЖКСа.