Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом

О том, что, похоже, пик заболеваемости пройден, сообщил на брифинге Виктор Ляшко, руководитель Минздрава Украины.
В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов,
— сообщил чиновник.
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Но и успокаиваться еще рано. По словам Виктора Ляшко, риск увеличения заболеваемости еще достаточно высокий.
Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, соблюдать карантинные ограничения и масочный режим всеми, включительно и вакцинированными,
— еще раз напомнил руководитель Минздрава.
Как ранее сообщала «Одесская Жизнь», за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 18 988 человек, заболевших коронавирусом. Болезнь забрала жизни 833 украинцев.
А днем ранее, число заболевших было намного больше. Ковид обнаружили у 25 063 украинсцев. 793 человека скончались.