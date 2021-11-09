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Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом

Появились признаки стабилизации числа пациентов с коронавирусом
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О том, что, похоже, пик заболеваемости пройден, сообщил на брифинге Виктор Ляшко, руководитель Минздрава Украины.

В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов,

— сообщил чиновник.

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Но и успокаиваться еще рано. По словам Виктора Ляшко, риск увеличения заболеваемости еще достаточно высокий.

Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, соблюдать карантинные ограничения и масочный режим всеми, включительно и вакцинированными,

— еще раз напомнил руководитель Минздрава.

Как ранее сообщала «Одесская Жизнь», за минувшие сутки в Украине зарегистрировали 18 988 человек, заболевших коронавирусом. Болезнь забрала жизни 833 украинцев.

А днем ранее, число заболевших было намного больше. Ковид обнаружили у 25 063 украинсцев. 793 человека скончались.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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