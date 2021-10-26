Как начисляются субсидии в «красной» карантинной зоне?

Начисление субсидий для жителей регионов с «красным» уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы. Об этом информирует Министерство социальной политики Украины.

Нормы потребления коммунальных услуг получателями субсидий в «красной» зоне

В Минсоцполитики напоминают, что действующий порядок назначения жилищных субсидий подразумевает их расчет на социальные нормативы. При этом предусмотрено, что на время карантина расчет жилищных субсидий в «красной» зоне производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг независимо от того, сколько продлится карантин.

В частности, отдельные социальные нормативы составляют:

централизованное водоснабжение – 2 кубометра холодной воды на одного человека в месяц при наличии горячего водоснабжения и 3,6 кубометров холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии горячей воды;

– 2 кубометра холодной воды на одного человека в месяц при наличии горячего водоснабжения и 3,6 кубометров холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии горячей воды; горячее водоснабжение – 1,6 кубометра на одного человека в месяц;

– 1,6 кубометра на одного человека в месяц; водоотведение – 3,6 кубометров на одного человека в месяц;

газоснабжение:

при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;

при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

электроэнергия:

в жилых домах – 70 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт•ч в месяц;

в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного горячего водоснабжения – 110 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт•ч в месяц;

в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 130 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт•ч в месяц;

в домах, не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного холодного водоснабжения и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревательных приборов – 100 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом), но не более 220 кВт•ч в месяц.

Таким образом, в октябре текущего года для домохозяйств в «красной» зоне карантина расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.

Напомним, субсидия на погашение расходов по оплате коммунальных услуг предоставляется в пределах норм потребления. На время действия карантина эти нормы увеличили на 50%.

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