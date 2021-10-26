Новости Одессы и Одесской области

Как начисляются субсидии в «красной» карантинной зоне?

Как начисляются субсидии в «красной» карантинной зоне?

Начисление субсидий для жителей регионов с «красным» уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.
Об этом информирует Министерство социальной политики Украины.

Нормы потребления коммунальных услуг получателями субсидий в «красной» зоне

Подписаться

В Минсоцполитики напоминают, что действующий порядок назначения жилищных субсидий подразумевает их расчет на социальные нормативы. При этом предусмотрено, что на время карантина расчет жилищных субсидий в «красной» зоне производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату коммунальных услуг независимо от того, сколько продлится карантин.

В частности, отдельные социальные нормативы составляют:

  • централизованное водоснабжение – 2 кубометра холодной воды на одного человека в месяц при наличии горячего водоснабжения и 3,6 кубометров холодной воды на одного человека в месяц при отсутствии горячей воды;
  • горячее водоснабжение – 1,6 кубометра на одного человека в месяц;
  • водоотведение – 3,6 кубометров на одного человека в месяц;

газоснабжение:

  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. метра на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. метра на одного человека в месяц;

электроэнергия:

  • в жилых домах – 70 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт•ч в месяц;
  • в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного горячего водоснабжения – 110 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт•ч в месяц;
  • в домах, оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – 130 кВт•ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт•ч в месяц;
  • в домах, не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного холодного водоснабжения и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовых водонагревательных приборов – 100 кВт•ч в месяц на семью (домохозяйство) с одного человека и дополнительно 30 кВт•ч в месяц на каждого другого члена семьи на жилое помещение (дом), но не более 220 кВт•ч в месяц.

Таким образом, в октябре текущего года для домохозяйств в «красной» зоне карантина расчет субсидии на указанные услуги будет осуществлен на увеличенные социальные нормативы.

Напомним, субсидия на погашение расходов по оплате коммунальных услуг предоставляется в пределах норм потребления. На время действия карантина эти нормы увеличили на 50%.

Вы также можете узнать:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить