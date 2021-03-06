Угроза «красной» зоны и помощь безработным: главные события Одессы 5 марта

В пятницу, 5 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесская область из-за высоких темпов роста заболеваемости коронавирусом рискует попасть в «красную» зону карантина.

Одесских школьников, по все вероятности, снова отправят на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.

Каждый, кто потерял работу, имеет право на пособие по безработице. «Одесская жизнь» решила выяснить, сколько платят безработным и кто может получать такую помощь.

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» опять работает в закрытом режиме. При этом организация ежедневно выдает нуждающимся кислородные концентраторы.

В Одессе на пересечении улиц Маразлиевской и Троицкой временно перекрыли движение транспорта по одной полосе.

Фото: agroportal