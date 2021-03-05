В Одессе ограничили проезд по Маразлиевской (фото)

В Одессе на пересечении улиц Маразлиевской и Троицкой временно перекрыли движение транспорта по одной полосе.
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Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета.
Проезд перекрыт в связи с аварийными работами на теплотрассе, которые проводит коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы».
Когда работы будут закончены, не уточняется.
Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Одесского горсовета