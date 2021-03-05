В Одессе ограничили проезд по Маразлиевской (фото)

Фотофакт: в Одессе на Пастера угрожающе нависла фасадная плита С фасада дома на улице Пастера, 19 (угол Торговой) в Одессе вот-вот может рухнуть часть фасада: со стороны Пастера отчетливо видно, что плита на фасаде треснула, частично «сложилась» и почти нависает над тротуаром. ПОДРОБНЕЕ

Одесские коммунальщики спасают исторический тополь на Торговой (фото) Специалисты одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с киевскими коллегами приступили к лечению во дворе на улице Торговой, 17 – 200-летнего канадского тополя, ботанического памятника, который находится под особой охраной государства. ПОДРОБНЕЕ