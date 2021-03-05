Каждый, кто потерял работу, имеет право на пособие по безработице. «Одесская жизнь» решила выяснить, сколько платят безработным и кто может получать такую помощь.

Кому положено пособие по безработице?

Встать на учет в Центр занятости может любой человек, который фактически нигде не работает. Точнее, это граждане Украины трудоспособного возраста до назначения пенсии, не получающие никакого заработка, но готовые работать.

Также в государственную службу занятости для содействия в трудоустройстве могут обращаться и работающие граждане, желающие сменить место работы, найти работу по совместительству или в свободное от учебы время.

Какую сумму можно получить?

Размер пособия по безработице определяют в процентах от зарплаты и дохода человека, полученных за последние шесть месяцев, по месту работы.

Размер выплат составляет:

если рабочий стаж до двух лет, предусмотрена помощь в размере 50% от дохода человека;

стаж от двух до шести лет – 55%;

стаж от шести до десяти лет – 60%;

стаж более десяти лет – 70%.

Кроме стажа, на размер пособия влияют зарплата работника перед увольнением и время, в течение которого он получает пособие. Чем больше времени безработный не находит новое место работы, тем меньше сумма пособия.

В первые 90 дней пособие выплачивают в полном объеме, в следующие 90 дней – только 80% назначенного, далее – 70%.

Как долго будут платить пособие по безработице?

В большинстве случаев продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. Безработные, которым осталось два года до пенсии, могут получать соцпомощь на протяжении 720 календарных дней. Не дольше 270 дней получают материальную помощь лица, которые уволились с работы по собственному желанию – по соглашению сторон.

Ранее мы публиковали детальную инструкцию, как в Одессе получить пособие по безработице.