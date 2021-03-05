Одесских школьников отправят на дистанционное обучение: названа дата

Одесских школьников, по все вероятности, снова отправят на дистанционное обучение в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.
Дистанционное обучение будет 15 – 21 марта, потом еще неделя – весенние каникулы. Однако это касается учеников 5 – 11 классов. По поводу младших школьников – вопрос по поводу перевода каждого конкретного класса на дистанционку должны решать педагог и родители.
Напомним, что в Одесской области школы также могут перевести на дистанционную форму обучения.