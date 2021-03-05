Одесских школьников отправят на дистанционное обучение: названа дата

В Украине вводят единый электронный билет: это правда? Теперь пассажирам не придется ждать в очередях, чтобы оплатить проезд, – в Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта — в автобусах, метро и поездах дальнего следования. ПОДРОБНЕЕ

Молдова изменила правила въезда: что важно знать? Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. Молдова с пятницы, 5 марта ужесточила правила въезда в страну в связи с коронавирусом. Приезжих обязали провести 14 дней на карантине. Это не касается тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или ПОДРОБНЕЕ