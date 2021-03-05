Одесская область может угодить в «красную» зону карантина уже в конце марта, – прогноз

Как заявил на брифинге Дементьев, это может случиться уже в конце марта-начале апреля.

Замдиректора облздрава также отметил, что за последнюю неделю суточный рост заболеваемости в регионе составил 31%. И если в начале февраля госпитализировали 20% людей с COVID-19, то сегодня этот показатель вырос до 40%, а это может свидетельствовать о том, что эпидемический процесс в регионе активизировался.

«Сегодня в Украине действуют четыре «красные» зоны. Одесса находится в «желтой». Но с учетом динамики эпидпроцесса у нас есть большие шансы в конце марта попасть в «красную» зону», – отметил Дементьев.

Ранее сообщалось о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в пяти областях Украины.

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