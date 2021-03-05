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Коронавирус в Одессе: как получить кислородные концентраторы от «Корпорации монстров»?

Коронавирус в Одессе: как получить кислородные концентраторы от «Корпорации монстров»?

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» опять работает в закрытом режиме. Об этом сообщила глава организации, известный одесский волонтер Екатерина Ножевникова.

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Волонтер отмечает, что в последние дни в Одессе растет число зараженных коронавирусом.

«Люди, которые удивительным образом не заболели в конце 2020, стали массово заражаться… Прошел год с начала всего этого безумия, и, к сожалению, Офис Корпорации опять работает в закрытом режиме. Прием и выдача вещей на этой неделе закрыта – сотрудник отдела на изоляции. Что будет дальше, посмотрим», – пишет Екатерина в Facebook.

При этом фонд продолжает прием продуктов для пожилых людей и выдачу горячих обедов старикам, а также помогает врачам лечить маленьких подопечных.

Также организация ежедневно выдает нуждающимся кислородные концентраторы. При этом, по словам главы «Корпорации», если в феврале фонд выдавал по 3-4 концентратора в день, то сейчас их количество выросло до 10-14.

Также Екатерина Ножевникова напоминает, что для получения концентратора необходимо предоставить копию паспорта пациента, копию кода и назначение врача. Она также просит связываться с ней вечером и ночью только в случае критической ситуации и после обращения к медикам скорой помощи.

«Если там вдруг отказали – вам ко мне. Но, пожалуйста, сначала попробуйте получить помощь от тех, кто ее должен предоставить… Концентраторы у нас пока еще есть, но возможно на следующей неделе мы откроем снова счет «Дыши», – отмечает волонтер.

В моем самом близком кругу все больше и больше заболевших. Люди, которые удивительным образом не заболели в конце 2020…

Опубликовано Катериной Ножевниковой Четверг, 4 марта 2021 г.

 

Как сообщалось ранее, по данным на утро 5 марта, в Одесской области за сутки выявили 372 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, 97 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 6 455 человек.

В Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев коронавируса.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» объединяет десятки волонтеров из Одессы и Одесской области. Фонд оказывает медицинскую, гуманитарную и социальную помощь детям, переселенцами и пожилым людям. А в 2020 году «Корпорация монстров» фактически открыла для себя еще один фронт – фронт помощи пострадавшим от коронавируса и тем, кто с тяжелыми последствиями переболел COVID-19. В частности, фонд закупил уже несколько партий кислородных концентраторов.

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На фото: Екатерина Ножевникова

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