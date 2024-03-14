Удар по одесской многоэтажке 2 марта: кто из жильцов получит компенсацию

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры составила технический отчет о состоянии поврежденной девятиэтажки. Специалисты пришли к выводу, что в результате удара 18 квартир уничтожены и еще 18 повреждены.

Теперь этот документ должны утвердить комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и исполком горсовета, сообщил на встрече с жильцами городской голова.

Пострадавшие одесситы получат компенсации в рамках государственной программы єВідновлення, сумма возмещения будет зависеть от состояния жилья.

«По установленным государством расчетам в этом районе — это 535 долларов за квадратный метр уничтоженного жилья. Провел переговоры на уровне Кабинета Министров Украины по повышению размера компенсации. О результатах Кабмин сообщит нам уже в ближайшее время. В любом случае никто не останется без жилья», — пообещал мэр Одессы.

Кроме того, людям помогут подать документы на получение компенсации в рамках программы еВосстановление за поврежденное жилье.

Что касается поврежденной части дома, там в ближайшее время проведут демонтаж аварийных конструкций и укрепление стен.

Напомним, в ночь на субботу, 2 марта 2024 года, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. 7 «шахедов» удалось сбить, но один дрон прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов.

Почти двое суток спасатели, службы взаимодействия, волонтеры, общественные организации и неравнодушные граждане работали, помогали и поддерживали друг друга.

В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Эта трагедия стала в Одессе самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. Ранее ракетный удар по ЖК «Тирас» 23 апреля 2022 года унес жизни 8 человек.

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