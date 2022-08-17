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Компенсация за разрушенное во время войны жилье: кто сможет получить?

Компенсация за разрушенное во время войны жилье: кто сможет получить?

С началом полномасштабной войны украинцы, жилье которых разрушено или повреждено, фиксируют эти факты в приложении «Дія».

Планируется, что со временем государство или решит вопрос с постоянным жильем, или выплатит компенсацию пострадавшим. Фиксация предполагает наличие фото и описания ущерба.

Совет: Имейте в виду, система бесплатной правовой помощи продолжает работать в условиях военного положения. По номеру 0-800-213-103 (звонки бесплатные) можно получить консультации и разъяснения по правовым вопросам. По этому телефону можно также найти ближайший к вам центр по предоставлению бесплатной правовой помощи, работающий во время войны, и узнать его адрес, телефон и график работы.

Недавно право на компенсацию предоставили и тем, чье имущество было повреждено врагом, начиная с 19 февраля 2014 года. Подать соответствующую информацию можно самостоятельно через портал или приложение «Дія» (раздел «Поврежденное имущество», укр. – «Пошкоджене майно»). Это также можно сделать в Центре предоставления административных услуг или с помощью нотариуса. На сегодняшний день услуга относится только к жилым объектам недвижимости.

Статья по теме: Компенсация за разрушенное жилье: кто и как сможет получить?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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