Удар по одеській багатоповерхівці 2 березня: хто з мешканців отримає компенсацію

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Одеська державна академія будівництва та архітектури склала технічний звіт про стан пошкодженої дев’ятиповерхівки. Фахівці дійшли висновку, що внаслідок удару 18 квартир знищено і ще 18 пошкоджено.

Тепер цей документ мають затвердити комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і виконком міськради, повідомив на зустрічі з мешканцями міський голова.

Постраждалі одесити отримають компенсації в рамках державної програми єВідновлення, сума відшкодування залежатиме від стану житла.

“За встановленими державою розрахунками в цьому районі – це 535 доларів за квадратний метр знищеного житла. Провів переговори на рівні Кабінету Міністрів України щодо підвищення розміру компенсації. Про результати Кабмін повідомить нам уже найближчим часом. У будь-якому разі ніхто не залишиться без житла”, – пообіцяв мер Одеси.

Крім того, людям допоможуть подати документи на отримання компенсації в рамках програми еВідновлення за пошкоджене житло.

Що стосується пошкодженої частини будинку, там найближчим часом проведуть демонтаж аварійних конструкцій і зміцнення стін.

Нагадаємо, уніч на суботу, 2 березня 2024 року, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів. 7 “шахедів” вдалося збити, але один дрон прилетів у житлову дев’ятиповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів.

Майже дві доби рятувальники, служби взаємодії, волонтери, громадські організації та небайдужі громадяни працювали, допомагали та підтримували одне одного.

Унаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку загинули 12 людей, п’ятеро з них – діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і Сергій, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Ця трагедія стала в Одесі наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Раніше ракетний удар по ЖК “Тірас” 23 квітня 2022 року забрав життя 8 осіб.

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