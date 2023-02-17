Как украинцам компенсируют утрату жилья во время войны?

Компенсация за разрушенное или поврежденное в результате военной агрессии жилье будет двух видов – в виде сертификатов и в виде денежной помощи. Над соответствующим законопроектом идет работа в Верховной Раде.

Владельцам уничтоженных квартир хотят давать жилищные сертификаты, что позволит купить новую квартиру или получить жилье на вторичном рынке. Обещают, что сертификат не будет привязан к месту, где было разрушено жилье. А значит – пострадавшие смогут приобрести квадратные метры в другом регионе.

Владельцы частных домов смогут выбирать – сертификат или средства на восстановление дома. В таком случае деньги будут поступать на специальный счет и их нельзя будет потратить на нужды, не связанные со строительством.

Компенсацию будут предоставлять за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 года и в течение трех лет после прекращения военного положения (квартиры, дома усадебного типа, садовые и дачные дома, а также объекты незавершенного строительства). Подавать заявки пострадавшие смогут через «Дію», Центры административных услуг или нотариуса.

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Фото: Судово-юридична газета