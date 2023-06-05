Новости Одессы и Одесской области

Как восстановить документы на квартиру или дом?

Как восстановить документы на квартиру или дом?

В Украине заработала программа компенсации, которую можно получить за разрушенное жилье. Для этого надо предоставить документы о праве собственности. Но у многих документы из-за войны были уничтожены или повреждены. В таком случае взамен утраченного или испорченного документа можно получить дубликат.

Если право собственности на имущество оформлено до 2003 года, то для получения дубликата правоустанавливающего документа нужно обратиться к нотариусу, выдававшему этот документ, в нотариальный архив, Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к должностному лицу органа местного самоуправления.

Если право собственности на имущество оформлено после 2003 года, то информацию о праве собственности можно получить из Госреестра прав на недвижимое имущество – через нотариуса или ЦПАУ.

Если право собственности не оформлено или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов, необходимо обращаться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество.

Дубликаты документов будут иметь такую же юридическую силу, что и оригиналы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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