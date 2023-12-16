Участники акции на Думской хотят митинговать у здания ОВА (фото)

Напомним, начиная с августа неравнодушные одесситы каждую субботу собираются перед мэрией, протестуя против закупок, которые считают несвоевременными в дни войны, и просят власти направить эти средства на помощь нашей армии.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие около сотни человек. Фото с места события опубликовал у себя в Facebook один из участников акции Владимир Самайчук.

«Митингующие стоят в любую погоду и время года», – прокомментировал Самайчук.

Кроме того, он рассказал, что сегодня в ходе акции прозвучало предложение собираться дополнительно по воскресеньям или в какой-либо из будних дней под зданием Одесской областной военной администрации. Какое решение примут участники акции по этому поводу, пока неизвестно.

Кроме того, как пишет издание «Интент», одна из участниц митинга устроила перформанс. Держа в руках плакат с надписью «ВСУ мерзнут», девушка сняла обувь и верхнюю одежду и стояла так некоторое время:

Отметим, что акции на Думской продолжаются, несмотря на то, что 25 ноября одесская волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова решила прекратить митинговать под зданием Одесского муниципалитета против неуместных закупок.

Свое решение волонтер пояснила тем, что депутаты в конечном итоге выполнили требование, с которого начались акции протеста, а именно на бюджетной комиссии решили рекомендовать коллегам во время сессии отменить решение о выделении 12 миллионов гривен на ремонт Киевского районного суда Одессы.

18 ноября Екатерина Ножевникова заявила, что митинги могут прекратиться из-за перформанса одесского художника, который облил краской памятник Пушкину, но затем изменила мнение.