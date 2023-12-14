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Обошлись без платанов и конфет: сколько сэкономила Одесщина на бессмысленных тендерах

Обошлись без платанов и конфет: сколько сэкономила Одесщина на бессмысленных тендерах

В Одесской области продолжают отменять бессмысленные во время войны тендеры. В результате громадам удалось сэкономить более 169 млн гривен. Часть этих денег направят на поддержку военных.

Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

На очередном заседании группы «Прозрачность и подотчетность» вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью были рассмотрены очередные сомнительные тендеры. В частности, закупка испанских платанов на 100 тысяч, какао на полмиллиона и конфет на 795 тысяч.

Во время этого заседания удалось отменить тендеров на более 63 миллионов гривен.
Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы.

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Сообщается, что за время своей работы группа заблокировала закупок на сумму 169 млн гривен, чтобы вернуть ее в бюджеты для более рациональных расходов. Прежде всего – в поддержку наших воинов.

Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» осуществляет контроль за расходованием и целесообразным использованием бюджетных средств. Также на сайте Одесской ОВА создан раздел «Прозрачность и подотчетность», где освещаются итоги заседаний рабочей группы.

Напомним, ранее в Одесской области проверили 2500 тендеров на общую сумму 870 миллионов гривен. 60 объявленных закупок на сумму более 100 миллионов гривен не отвечают требованиям военного времени.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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