Одесский протест: победа или поражение или чего добились протестующие

Уже больше месяца неравнодушные одесситы выходят на митинги с требованиями в городской и областной советы направлять все свободные средства на ВСУ и отменить многомиллионные тендеры, которые не являются критически важными во время войны. «Одесская жизнь» разбиралась, что уже получил одесский протест, а что нет, но как на митингующих реагируют власти.

Общественность услышали, но не совсем

Первая акция протеста с требованием отдать все деньги — на ВСУ состоялась 28 августа. Это должен быть один пикет волонтерки Екатерины Ножевниковой, но на Думскую площадь вышли сразу сотни людей, возмущенных несвоевременными тендерами горсовета и ОВА. В том числе они потребовали отменить тендер на ремонт Киевского райсуда Одессы на 106 миллионов гривен, реставрацию театра юного зрителя более чем на 31 миллион и шестимиллионный тендер на «елки».

Митингующие одержали определенную победу – тендер на озеленение отменили, а 8 сентября к людям впервые вышел Одесский городской голова Геннадий Труханов.

27 сентября неравнодушные граждане смогли попасть на сессию городского совета, где им даже предоставили слово. Но в корне ситуацию это не изменило. Поддержали отмену тендера в суд только 20 из 45 депутатов. Остальные вместе с мэром либо не голосовали, либо воздержались.

Но если бы это был единственный странный тендер… Пока городской голова утверждает, что «депутаты уже четырежды пересматривали целевые программы и оставляют средства только на жизненно необходимые вещи», Екатерина Ножевникова нашла новый тендер, который нельзя считать адекватным. Это закупка летней военной формы (то ли для муниципального караула, то ли для ТрО) на 6,6 миллиона гривен. Ее уместность именно осенью вызывает сомнения у общественности.

Проблема с целевыми закупками для ВСУ

Есть и хорошие новости: горсовет согласился выделить 102 миллиона гривен на дроны для ВСУ. По словам Екатерины Ножевниковой, эти средства уже предоставлены, а закупки начнутся в ближайшие дни. Но проблема в том, что тендерные процедуры очень сложны, и военные получат «птичек» через 2-3 месяца, а на фронте они нужны «на вчера». И хотя этот вопрос не сугубо одесский, а общенациональный и нуждается в решении на уровне Верховной Рады, общественный активист Вячеслав Сурага отмечает: «Депутаты умеют справляться с законодательными проблемами, когда они этого хотят».

Но и своевременные целевые закупки – это еще не все. Надо, чтобы закупленное попадало адресатам. Между тем, одесситка Анастасия Нарва сообщает, что на пикапе, который горсовет передал 126-й бригаде, ездит только высшее командование, а обещанный депутатами экскаватор до военнослужащих вообще не дошел.

Трудно сказать, кто именно и на каком этапе ворует у нас Победу, ведь власти не отчитываются в полном объеме, ссылаясь на соображения безопасности. Так что качественный общественный контроль закупок для ВСУ невозможен.

На сайте горсовета говорится, что в 2023 году в бюджете города на оборону предусмотрено 1 миллиард 71 миллион гривен. Но кто гарантирует, что эти средства пойдут именно на ВСУ и на то, что нужно, когда объявляются тендеры на летнюю одежду в конце сентября?

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Общество хочет получить ответы от городских и областных органов власти, а также Верховной Рады. А больше людей хотят, чтобы их родные вернулись живыми с Победой. Поэтому они будут бороться за ВСУ в тылу, пока здравый смысл не победит коррупцию.

Инициативу одесситов подхватили другие города

Бессмысленные тендеры стали красной тряпкой для общества, а также поводом для центральных властей забрать средства у общин, поставив под угрозу децентрализацию. Между тем, одесские митинги вдохновили другие украинские города на активную борьбу за направление средств на ВСУ. Акции протеста уже проходят в Киеве, Львове, Виннице, Запорожье и Луцке, а Львовская ОВА приняла решение о пересмотре всех объявленных тендеров на целесообразность.