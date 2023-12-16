Учасники акції на Думській хочуть мітингувати біля будівлі ОВА (фото)

Нагадаємо, починаючи з серпня небайдужі одесити щосуботи збираються перед мерією, протестуючи проти закупівель, які вважають невчасними в дні війни, і просять владу направити ці кошти на допомогу нашій армії.

У сьогоднішньому заході взяли участь близько сотні людей. Фото з місця події опублікував у Facebook один із учасників акції Володимир Самайчук.

«Мітингувальники стоять в будь-яку погоду та пору року», – прокоментував Самайчук.

Крім того, він розповів, що сьогодні в ході акції прозвучала пропозиція збиратися додатково по неділях або будь-якого з будніх днів під будівлею Одеської обласної військової адміністрації. Яке рішення ухвалять учасники акції з цього приводу, поки що невідомо.

Окрім того, як пише видання «Інтент», одна з учасниць мітингу влаштувала перформанс. Тримаючи в руках плакат із написом «ЗСУ мерзнуть», дівчина зняла взуття та верхній одяг і стояла так деякий час:

Зазначимо, що акції на Думській продовжуються, незважаючи на те, що 25 листопада одеська волонтер, голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова вирішила припинити мітингувати під будівлею Одеського муніципалітету проти недоречних закупівель.

Своє рішення волонтер пояснила тим, що депутати врешті-решт виконали вимогу, з якої почалися акції протесту, а саме на бюджетній комісії вирішили рекомендувати колегам під час сесії скасувати рішення про виділення 12 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду Одеси.

18 листопада Катерина Ножевнікова заявила, що мітинги можуть припинитися через перформанс одеського художника, який облив фарбою пам’ятник Пушкіну, але потім змінила думку.