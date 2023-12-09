Новости Одессы и Одесской области

Одесситы настойчиво призывают власти не тратить миллионы на сомнительные тендеры – фоторепортаж с Думской

Одесситы настойчиво призывают власти не тратить миллионы на сомнительные тендеры – фоторепортаж с Думской

Сегодня суббота – а значит время пойти «выпить кофе» на Думскую площадь у здания мэрии Одессы.

Да, для многих активных горожан эта акция стала традиционной. Но это не просто «кофе»: люди не перестают взывать к местным властям с просьбой не тратить средства на сомнительные закупки, а направить их на нужды нашей армии.

«Одесская жизнь» тоже не прошла мимо сегодняшнего мероприятия. Вот что пишет по этом поводу наш Телеграм-канал:

А вот какие фото сделал сегодня наш корреспондент:

Акция на Думской 9 декабря 2023-2

Акция на Думской 9 декабря 2023-3

Не совсем цензурно, зато правдиво

Акция на Думской 9 декабря 2023-4

Участники акции на Думской

Немного замерзшие, но не сломленные

Участники акции на Думской, "Фарш"

Мы помним тебя, «Фарш»

Еще новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить