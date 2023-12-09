Одесситы настойчиво призывают власти не тратить миллионы на сомнительные тендеры – фоторепортаж с Думской

Сегодня суббота – а значит время пойти «выпить кофе» на Думскую площадь у здания мэрии Одессы.
Да, для многих активных горожан эта акция стала традиционной. Но это не просто «кофе»: люди не перестают взывать к местным властям с просьбой не тратить средства на сомнительные закупки, а направить их на нужды нашей армии.
«Одесская жизнь» тоже не прошла мимо сегодняшнего мероприятия. Вот что пишет по этом поводу наш Телеграм-канал:
А вот какие фото сделал сегодня наш корреспондент:
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