Одесситы настойчиво призывают власти не тратить миллионы на сомнительные тендеры – фоторепортаж с Думской

Да, для многих активных горожан эта акция стала традиционной. Но это не просто «кофе»: люди не перестают взывать к местным властям с просьбой не тратить средства на сомнительные закупки, а направить их на нужды нашей армии.

«Одесская жизнь» тоже не прошла мимо сегодняшнего мероприятия. Вот что пишет по этом поводу наш Телеграм-канал:

А вот какие фото сделал сегодня наш корреспондент:

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