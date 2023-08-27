Ремонт здания одесского суда за 106 миллионов: скандальный тендер прокомментировали в мэрии

Заместитель Одесского городского головы Александр Филатов прокомментировал скандальный тендер на реконструкцию здания Киевского районного суда на улице Варненской, 3В на сумму 106 млн грн. Ответ чиновника опубликован сегодня, 27 августа на сайте мэрии.

Напомним, в начале августа на площадке госзакупок Prozorro появился тендер на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы с пристройкой дополнительных помещений. Заказчиком реконструкции здания суда было указано управление капитального строительства Одесского горсовета. Ожидаемую стоимость работ оценили в 106,2 млн грн.

По словам Филатова, на ремонт суда выделено не 106 млн, а 10 млн грн. А 106 млн грн – это стоимость всего проекта, начатого еще до войны, с несколькими составляющими, большинство из которых сейчас «не ко времени» и не планируется к реализации.

10 млн грн якобы пойдут исключительно на пристройку помещения Киевского райсуда для пребывания задержанных и сопровождающих их правоохранителей.

«Отмечаю: средства направляются не для судей или улучшения условий их работы. А для граждан, по которым еще не вынесен приговор, и сопровождающих их правоохранителей. Во-вторых, стоимость квадратного метра строительства этого помещения – около 690 долл. за кв.м. Обращаю внимание: это админздание с особыми требованиями и ДБН»,

– сказано в тексте комментария.

Также заммэра Одессы отвечает на вопрос, почему сейчас нужен этот проект и почему собрвлись реконструировать именно Киевский суд.

«Потому что именно в этом суде в Одессе устанавливается преимущественно большая мера пресечения по требованию большинства правоохранительных органов и военных. Ежедневно это около сотни дел и, соответственно, ежедневно через этот суд проходит несколько сот еще не осужденных граждан!

Киевский райсуд – самый загруженный суд в Украине (40 тысяч дел и материалов ежегодно, из которых 20 тысяч – досудебных).

Однако это наименьший по площади районный суд в Одессе. Особо подчеркиваю: данный суд во время войны работает со специальными службами и военными, для которых необходимы вообще особые условия с точки зрения безопасности!»,

– отмечает Филатов.

Также он подчеркивает, что только за последний месяц для удовлетворения потребностей армии были проведены две внеочередные сессии Одесского городского совета, а общий объем средств, выделенных на армию составляет около полумиллиарда гривен, и это – в дополнение к средствам, выделенным ранее.

«Бюджет города ориентирован на нужды нашей армии. Безусловно, определенная его часть уходит на поддержание нормальной жизнедеятельности одесситов. А вышеуказанные 10 млн грн попадают в ОБЕ категории!

Еще раз отмечу, что именно в этом суде рассматриваются дела военнослужащих. И, кстати, последние резонансные расследования и обыски по делам уклонения от военной службы завладения военным имуществом, гуманитарной помощью, злоупотреблений во время совершения призыва, нарушений со стороны сотрудников военкомата и врачебных комиссий и т.п. являются результатом работы Киевского районного суда! А во время войны это очень важная деятельность. И она нуждается в надлежащих условиях.

Поэтому, по моему личному мнению, манипуляция по поводу якобы недостаточной помощи военным со стороны исполнительной власти является предвестником выборов, о которых сейчас много говорится в стране»,

– резюмирует чиновник.

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Фото с Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно»