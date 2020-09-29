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Транспортный коллапс и штормовое предупреждение: дайджест одесских новостей за 28 сентября

Транспортный коллапс и штормовое предупреждение: дайджест одесских новостей за 28 сентября

Утром в понедельник, 28 сентября, акцию протеста устроили жители поселка Котовского.

Им не хватило общественного транспорта и они перекрыли движение для транспорта остального. Возникли пробки. Все дело в том, что еще с конца прошлой недели маршрутки проверяет полиция и развешает возить в них только сидячих пассажиров – в соответствии с карантинными требованиями.

Мэр предложил временный выход из ситуации – на предприятиях начинать рабочий день в разное время – где в 9, где и в 10 утра.

На утро 29 сентября объявили штормовое предупреждение – прогнозируют сильный дождь и гроза.

Спортсменка из Южного Анастасия Тодорова завоевала золото на Кубке мира по гребле. А баскетболисты клубов “Тернополь” и “Одесса” подрались во время товарищеского матча.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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