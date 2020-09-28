Жители поселка Котовского в Одессе перекрыли дорогу – движение транспорта остановилось

В Одессе 27 сентября изменят маршруты движения нескольких автобусов в связи с перекрытием улицы Осипова на участке от улицы Базарной до улицы Успенской.

Второй день на конечных остановках общественного транспорта на поселке Котовского в Одессе скапливаются огромные очереди одесситов.

Специалисты компании практически во всех районах города прокладывают новые канализационные и водопроводные трубы взамен изношенных. Для этого составляются планы замены аварийных участков. Вместе с этим, при возникновении аварийных повреждений на сетях сотрудники водоканала стараются не просто ремонтировать трубу, а по мере возможности менять ее на новую.

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