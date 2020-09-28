Жители поселка Котовского в Одессе перекрыли дорогу – движение транспорта остановилось

Сегодня утром, в понедельник 28 сентября, жители Суворовского района Одессы перекрыли улицу Заболотного и Днепропетровскую дорогу. Так одесситы выразили свой протест из-за того, что работа общественного транспорта на поселке Котовского в последнее время значительно осложнилась.
Ранее мы уже рассказывали, что одесситы на поселке Котовского вынуждены долго стоять в очередях на общественныый транспорт. Опасаясь штрафов, водители маршруток стали перевозить только сидячих пассажиров, что вызвало транспортный коллапс в Суворовском районе. Сегодня эти проблемы вынудили одесситов выйти на акцию протеста.