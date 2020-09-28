Баскетболисты “Одессы” и “Тернополя” устроили драку на товарищеском матче (видео)

В четвертой четверти конфликт между двумя игроками перерос в массовую драку. Началось все якобы с того, что тернопольский центровой Максим Сандул, борясь за подбор, ударил игрока одесского клуба Юрия Кондакова. За него вступился игрок БК “Одесса” Баден Джаксен. После в драку вступили и другие баскетболисты. Арбитры завершили игру досрочно при счете 66:64 в пользу Тернополя.

Драка "команда на команду" в товарищеском матче Одессы и Тернополя "Товарищеский" матч БК Динамо Одесса и БК Тернопіль завершился настоящим побоищем! 😱😱😱Таких драк в украинском баскетболе не было уже давно 🏀🥊Видео прилагается💥 Gepostet von basket.com.ua am Montag, 28. September 2020