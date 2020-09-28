Штормовое предупреждение: утром 29 сентября Одессу накроет гроза

Утром и днем во вторник, 29 сентября, в Одессе ожидается значительный дождь и гроза.

Соответствующее штормовое предупреждение передал Гидрометцентр Черного и Азовского морей, информирует сайт мэрии Одессы.

Ветер во вторник будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 16-18 °С, днем ​​20-22 °С. Температура морской воды 19-20.

Значительный дождь с грозой днем во вторник ожидается и на территории Одесской области. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 13-18 °С, днем ​​19-24 °С. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.