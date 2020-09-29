Новости Одессы и Одесской области

Спортсменка из Одесской области завоевала “золото” на Кубке мира по гребле

Спортсменка из Одесской области завоевала “золото” на Кубке мира по гребле

Представительница Одесской области Анастасия Тодорова (выступает за ФСК “Химик”, Южный) завоевала “золото” на Кубке мира по гребле в Венгрии. 

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Она выступала в составе байдарки-четверки вместе с Марией Кичасовой-Скорик, Людмилой Куклиновской и Марией Повх.

Девушки финишировали первыми на олимпийской дистанции 500 и показали результат 1.33,86 при попутном ветре 1 м/с. Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины. Для сборной Украины по гребле эти международные соревнования стали единственными в 2020 году.

Сборную возглавляет Юрий Чебан, двукратный олимпийский чемпион из Одессы.

Ранее сообщалось, что баскетболисты “Одессы” и “Тернополя” устроили драку на товарищеском матче.

 

 

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