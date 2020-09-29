Спортсменка из Одесской области завоевала “золото” на Кубке мира по гребле

Теннис: польза для здоровья Регулярные занятия спортом – это важное условие крепкого здоровья. Тренировки могут приносить удовольствие, если выбрать правильный вид спорта. ПОДРОБНЕЕ

100 километров по Поясу Славы: в Одессе пройдут традиционные велопробег и турпоход Мероприятия обычно проводятся в апреле и приурочены к годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Маршрут соток проходит по рубежам обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои. В этом году традиционные велоралли и переход были перенесены из-за введения в марте строгих карантинных ограничений. В связи со стартом мероприятий 26 сентября с 07:00 до 10:30 ПОДРОБНЕЕ

В Одессе собрались лучшие юные теннисисты Украины На кортах Lawn Tennis Club на Французском бульваре прошло торжественное открытие «ES Tennis Camp-2020» — спортивно-учебного лагеря, тренировочного сбора для юных (до 12 лет) одаренных теннисистов Украины. Двадцать лучших из лучших юных (и очень-очень юных) спортсменов страны получили возможность провести неделю в Одессе для совершенствования своего мастерства. ПОДРОБНЕЕ