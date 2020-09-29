Спортсменка из Одесской области завоевала “золото” на Кубке мира по гребле

Представительница Одесской области Анастасия Тодорова (выступает за ФСК “Химик”, Южный) завоевала “золото” на Кубке мира по гребле в Венгрии.
Она выступала в составе байдарки-четверки вместе с Марией Кичасовой-Скорик, Людмилой Куклиновской и Марией Повх.
Девушки финишировали первыми на олимпийской дистанции 500 и показали результат 1.33,86 при попутном ветре 1 м/с. Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета Украины. Для сборной Украины по гребле эти международные соревнования стали единственными в 2020 году.
Сборную возглавляет Юрий Чебан, двукратный олимпийский чемпион из Одессы.
Ранее сообщалось, что баскетболисты “Одессы” и “Тернополя” устроили драку на товарищеском матче.