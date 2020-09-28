Транспортный коллапс на поселке Котовского в Одессе: что предложил мэр?

В мэрии Одессы ищут пути выхода из ситуации с острой нехваткой общественного транспорта для жителей поселка Котовского.

Они, напомним, утром в понедельник, 28 сентября, в знак протеста даже перекрыли дорогу, чем спровоцировали пробки.

На аппаратном совещании в мэрии ситуацию прокомментировал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

“Сейчас проблемы с общественным транспортом, полиция останавливает, когда переполнен, так люди дорогу перекрывают. Мы вывели весь подвижной состав, но водителей не хватает! Будем обращаться к организациям (работодателям – ред.), чтобы разрешили выход сотрудников (на работу – ред) не на 8, а на 9 или 10 , чтоб снять напряжение”, – сказал мэр.

Ранее мы уже рассказывали, что одесситы на поселке Котовского вынуждены долго стоять в очередях на общественный транспорт. Опасаясь штрафов, водители маршруток стали перевозить только сидячих пассажиров, что вызвало транспортный коллапс в Суворовском районе. Сегодня эти проблемы вынудили одесситов выйти на акцию протеста.