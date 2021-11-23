Полиция просит показать содержимое сумки или карманов — это законно?

Во время карантина полицейские стали более активно проверять документы у граждан. Это связано с различными ограничениями в «красной зоне». А что насчет проверки личных вещей? Как эта процедура прописана в законе?

Давайте разберемся, какие полномочия есть у полиции.

Полицейские могут остановить человека и проверить его карманы?

Полиция не имеет права рыться у человека в карманах, но может провести визуальный осмотр. Это называется поверхностная проверка. Полицейский проводит руками или металлоискателем по одежде, не проникая в карманы. Если нащупает что-нибудь подозрительное, похожее на пистолет или пакет с наркотиками, то может попросить показать эту вещь.

Поверхностную проверку должен проводить полицейский того же пола. Только в неотложных случаях это могут делать полицейские противоположного пола, но лишь с использованием специальных средств. Руками проводить по одежде в таком случае нельзя.

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На каком основании полиция может провести поверхностную проверку?

Полиция не может проверять людей без достаточных оснований. Провести визуальный осмотр разрешено, если полицейские полагают, что человек имеет при себе запрещенную вещь, которая может представлять угрозу. Вы имеете полное право спросить стражей порядка, почему они хотят вас проверить и что именно пытаются найти. И вам обязаны назвать причину.

Если полицейский просит показать вещь, которую нащупал у вас в кармане, то можно отказаться. Правда, в таком случае, вас могут задержать и изъять вещь уже в ходе личного досмотра.

Чем личный досмотр отличается от поверхностной проверки?

Личный досмотр проводят, когда есть признаки административного правонарушения. Ваши карманы будут выворачивать и проверять личные вещи в присутствии двух понятых. По результатам досмотра составляют административный протокол.

Основания для проведения личного досмотра следующие:

человек совершил или совершает административное правонарушение

на теле или одежде человека есть характерные признаки правонарушения (кровь, раны, грязь)

на человека указали, что он совершил правонарушение

есть ориентировка на правонарушителя (словесный портрет, фото или видео)

Досмотр вещей должны проводить при вас. В неотложных случаях их могут досмотреть без вашего участия, но с двумя понятыми.

Что касается осмотра помещений или жилья, то этим занимаются следователи или прокуроры, если для этого есть соответствующие основания.

Что делать, если полиция незаконно проверяет мои вещи?

Вы имеете право снимать действия полицейских на телефон. Это будет доказательством для вашей дальнейшей жалобы. Также попытайтесь сфотографировать нагрудный жетон полицейского или попросите его представиться.

Жалобу можно подать в письменном виде на имя начальника отделения полиции. Либо продиктовать ее устно (все разговоры записываются) по телефону 102 или на горячую линию Национальной полиции 0 800 50 02 02.

Электронная почта полиции: public@patrol.police.gov.ua

Также с полицией можно связаться в социальной сети Facebook или Instagram.

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Фото: Национальная полиция