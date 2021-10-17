Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

По информации правоохранителей инспекторы полиции Артур Пышный, Владислав Савченко и Вячеслав Зубко получили вызов с проспекта Добровольского, где стало плохо 15-летней девушке.

Приехав по указанному адресу, патрульные увидели несовершеннолетнюю девушку без сознания. На место также приехали ее родители. Мать сообщила, что у ее дочери и раньше были такие приступы и ее нужно отвезти в больницу.

Не теряя ни минуты, патрульные самостоятельно решили доставить родителей с ребенком в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи.

Патрульная полиция и редакция «Одесской Жизни» желают девушке скорейшего выздоровления.

Недавно мы также сообщали о том, как следователь полиции из Доброслава Мария Николова помогла в Одессе пожилой женщине, когда та потеряла сознание.

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