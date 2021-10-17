14 октября патрульные доставили в больницу девушку, которой внезапно стало плохо
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.
По информации правоохранителей инспекторы полиции Артур Пышный, Владислав Савченко и Вячеслав Зубко получили вызов с проспекта Добровольского, где стало плохо 15-летней девушке.
Приехав по указанному адресу, патрульные увидели несовершеннолетнюю девушку без сознания. На место также приехали ее родители. Мать сообщила, что у ее дочери и раньше были такие приступы и ее нужно отвезти в больницу.
Не теряя ни минуты, патрульные самостоятельно решили доставить родителей с ребенком в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи.
Патрульная полиция и редакция «Одесской Жизни» желают девушке скорейшего выздоровления.
Недавно мы также сообщали о том, как следователь полиции из Доброслава Мария Николова помогла в Одессе пожилой женщине, когда та потеряла сознание.
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