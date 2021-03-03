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Театральный конфликт и «оживший» Дюк: главные события Одессы 2 марта

Театральный конфликт и «оживший» Дюк: главные события Одессы 2 марта

Во вторник, 2 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

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Одесский оперный театр прокомментировал ситуацию с хулиганским нападением на главного режиссера театра Евгения Лавренчука.

В свою очередь сам Лавренчук также высказал свое отношение к произошедшему.

Второй этап ремонта одесского Новощепного ряда, создавший множество неудобств для прохода и проезда, идет полным ходом. Новые рельсы протянулись почти до Старосенной площади.

Между тем, в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины» для Одессы закупают 14 трамваев.

Благодаря функции «Глубокая ностальгия» от компании MyHeritage, нам удалось анимировать портреты людей, чьи имена непосредственно связаны с Одессой: от писателей и градоначальников до представителей криминального мира.

Черноморская первичная организация Профессионального союза работников морского транспорта Украины планирует установить на одесском Морвокзале бронзовую скульптуру «Капитан дальнего плавания».

Фото: Facebook Евгения Лавренчука

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Редакция ПРОФИЛЬ

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