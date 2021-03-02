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У «Морячки» на одесском Морвокзале может появиться бронзовая «пара»

У «Морячки» на одесском Морвокзале может появиться бронзовая «пара»

Черноморская первичная организация Профессионального союза работников морского транспорта Украины планирует установить на одесском морском вокзале бронзовую скульптуру под названием «Капитан дальнего плавания».

Об этом стало известно на состоявшемся накануне заседании архитектурной комиссии, инициированном организацией транспортников.

Новую скульптурную композицию хотят разместить в западной части Морвокзала, напротив скульптуры «Жена моряка» («Морячка»), созданной одесским скульптором Александром Токаревым в 2002 году. Не исключено, что он же станет автором и новой композиции.

Если в мэрии Одессы согласуют установку скульптуры, то профсоюз моряков оплатит ее изготовление. По данным муниципального департамента архитектуры и градостроительства, соответствующее письмо уже направлено на имя одесского городского головы Геннадия Труханова.

Также стало известно, что инициативу моряков поддержала историко-топонимическая комиссия при исполкоме горсовета и Администрация морских портов Украины.

«Капитан дальнего плавания» может стать третьей скульптурой на Морвокзале и «составить компанию» композициям «Жена моряка» Александра Токарева и «Золотое дитя» (подарена Одессе скульптором Эрнстом Неизвестным).

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Фото эскиза: Думская

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